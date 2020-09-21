۱۰۰ هزار رزمنده دفاع مقدس در مازندران تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش مسلمی صبح دوشنبه در حاشیه تقدیر از پیشکسوتان دفاع مقدس در ساری بیان اینکه از ۱۰۰ هزار رزمنده دفاع مقدس که در جبهه‌های عملیاتی حضور داشتند، همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس تقدیر می‌شود، افزود: این رزمندگان الگوهای ایثار و رشادت هستند و باید این ارزش‌ها را به نسل‌های جامعه منتقل کرد.

وی افزود: در این مراسم در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس هستیم و به‌صورت نمادین از ۵۰ عزیز بزرگوار این عرصه تجلیل به عمل آمد وتا پایان هفته دفاع مقدس از ۱۰۰ هزار رزمنده عرصه دفاع مقدس مازندران که در جبهه حق علیه باطل حضور داشتند، تجلیل خواهد شد.



فرمانده سپاه کربلا مازندران خاطرنشان کرد: این مراسم به‌منظور پاسداشت زحمات رزمندگان دفاع مقدس که الگوی صبر و استقامت، غیرت و مردانگی هستند، انجام شد تا عبرت و درس‌آموزی برای نسل امروز و آینده باشند.



سرهنگ مسلمی گفت: رزمندگانی که در جبهه‌های مقاومت خوش درخشیدند، کسانی خواهند بود که باید از تجربیات‌شان در عرصه دفاع مقدس استفاده شود و این تجربیات باعث می‌شود تا جوانان امروز از آن تاسی بگیرند و ادامه دهنده راه رزمندگان و ایثارگران باشند.

وی یادآور شد: این عزیزان الگوهای صبر و استقامت و غیرت و مردانی هستند باید درس و عبرت برای نسل امروز باشند، نسلی که در جبهه‌های مقاومت خوش درخشیدند و باید از تجربیات آنان استفاده کرد.