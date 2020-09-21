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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۱۱

مداوای دردهای شدید با زهر رطیل

مداوای دردهای شدید با زهر رطیل

زهر رطیل در حالت عادی برای بدن مفید نیست، اما محققان استرالیایی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده اند که دو نوع پلیمر از نوع پپتد در زهر این حشره مداواکننده بسیاری از دردهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، زهر رطیل می‌تواند بسیاری از دردهای نقاط بدن را از بین ببرد و آزمایش‌های که در این زمینه صورت گرفته نشان می‌دهد زهر این حیوان برای مداوای سندروم روده تحریک پذیر نیز کاربرد دارد.

افراد مبتلا به این نوع اختلال روده‌ای معمولاً درد زیادی را در ناحیه شکم به طور روزمره تحمل می‌کنند و استفاده از زهر رطیل به آنها کمک خواهد کرد تا این مشکل را تا حد زیادی کاهش دهند. آزمایشی که در این زمینه بر روی موش‌ها صورت گرفته نتایج اولیه مثبتی به همراه داشته و امید می‌رود بر روی انسان‌ها نیز قابل انجام باشد.

پیش از این از مواد موجود در زهر رطیل برای مداوای بیماری‌هایی مانند سرطان پوست، آسیب‌های ناشی از سکته مغزی و آرتروز استفاده شده بود. زهر رطیلی که دردهای مزمن را تسکین می‌دهد، دارای پپتیدهایی به نام‌های Tap۱a و Tap۲a است که حسگرهای عصبی مغز را در زمان تشدید درک از کار می‌اندازند و لذا فرد دیگر درد ناشی از بیماری‌هایی مانند سندروم روده تحریک پذیر را حس نخواهد کرد.

این رطیل تنها در ونزوئلا و چین زندگی می‌کند و دارای پاهای بزرگی است که در صورت باز شدن آنها فاصله شأن از یکدیگر به ۳۰ سانتیمتر می‌رسد.

کد مطلب 5029107

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