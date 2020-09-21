به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مجیدی دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت: این مجمع که سال‌ها پیش از شکل گیری سازمان ملل و حتی قبل از تشکیل جامعه ملل در سال ۱۸۸۹ تشکیل شده تلاش دارد از طریق گفتمان میان دولت‌ها از طریق دخالت نمایندگان مستقیم مردم رفتارهای گفتمانی را تقویت و دنبال نماید.

وی افزود: جهان امروز دیگر طعم خوش صلح و آرامش را بدون در هم آمیختگی با عدالت و امنیت نخواهد چشید و فرایند ایجاد صلح بدون توجه به تقویت عدالت به شکست هر دو منجر خواهد شد. چالش اصلی آن است که چگونه می‌توان صلح و عدالت را بدون بروز تنش‌های اجتناب ناپذیر با هم سازگار نمود.

دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در ادامه سخنانش اظهار کرد: اتحادیه بین المجالس به عنوان پرچمدار دیپلماسی پارلمانی می‌تواند به سازگاری و نزدیکی هر چه بیشتر میان صلح و عدالت در میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف بشری به خصوص در منطقه آسیا کمک شایانی نموده و دیپلماسی پارلمانی را به عنوان فرایندی مکمل برای دیپلماسی سنتی و در جهت تحقق قطعی صلح و عدالت در جهان امروزی به کار گیرد.

مجیدی در پایان اشاره کرد: به طور کلی قاره آسیا تجربه بسیار ارزنده‌ای در زمینه همزیستی مسالمت آمیز علی رغم تفرقه فرهنگی میان کشورهای منطقه دارد. در واقع دستیابی به یک دیدگاه اجتماعی از جنبه‌های مختلف نیازمند کمک و همکاری جامعه روشنفکری است و این همان موضوعی است که ما در مجمع مجالس آسیایی آن را دنبال می‌کنیم.