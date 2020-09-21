برنامه ایثارگران عاشورائی به صورت مجازی در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه صبح دوشنبه در نخستین برنامه ایثارگران عاشورایی به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده نپندارید بلکه زنده‌اند و نزد خداوند روزی می‌خورند.

حجت الاسلام آیت اندرزیان با بیان خاطراتی از شهدای دفاع مقدس ادامه داد: به تعبیر آیات قرآن کسانی که با خدا معامله می‌کنند و در راه خدا جان و مال خود را می‌دهند خداوند به آنها پاداش نیک داده و در بهشت جای می‌دهد.

وی گفت: شهدا و ایثارگران جان و مال و هر آنچه داشتند را در طبق اخلاص گذاشتند و در راه خدا و دفاع از اسلام و ارزش‌های انقلاب فدا کردند و پیام سید الشهدا (ع) را با عمل خود محقق کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس همه مردم کشورمان از زن و مرد، پیر و جوان و نوجوان با تکیه و توکل بر خدا و اخلاص خود در برابر ابرقدرت‌ها جهان و دشمنان اسلام و انقلاب ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند.

وی یادآور شد: دفاع مقدس و ایستادگی در برابر دشمنان همیشه پابرجا است و باید با تکیه بر ارزش‌های دفاع مقدس و الطاف الهی، در برابر دشمنان در همه عرصه‌ها پیروز میدان شد.

نخستین برنامه ایثارگران عاشورایی در آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) با سخنرانی حجت الاسلام اندرزیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و مداحی سید علی فاطمی و خاطره گویی سرهنگ احمدی از یادگاران ۸ سال دفاع مقدس برگزار شد.

برنامه ایثارگران عاشورایی کار مشترک از اداره اوقاف و امور خیریه، هیئت امنا امامزاده سلیمان بن علی (ع) و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، فرهنگی هنری سپاه انصارالحسین (ع) و شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه از برنامه‌های تدارک دیده شده به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس است که هر شب تا پایان هفته دفاع مقدس در آستان امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار و به صورت مجازی برای علاقمندان پخش خواهد شد.