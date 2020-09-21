وی گفت: جای بسی تأسف است که سازمان ملل نتوانسته است به قول‌های موجود در منشور ملل متحد عمل نماید و از جنگ‌های آینده پیشگیری کند و اسفناک تر از همه اینکه در زمینه برقراری عدالتی که به زیر چتر آن تمام ملل جهان از رفاه اجتماعی و آزادی‌های اقتصادی و فرهنگی و… بهره مند شوند، بسیار ضعیف عمل کرده است.



فالک در ادامه سخنانش افزود: کشورهایی که این نهادهای جهانی را ایجاد کرده اند مایل به زمینه سازی و کمک لازم به این نهاد جهت ارتقای صلح و عدالت نیستند و خود به ضوابط این نهادهای بین المللی تعهدی ندارند. حق وتویی که پنج کشور پیروز در جنگ دوم جهانی به بهانه برقراری نظم بین المللی در دست دارند در حقیقت خطرناک‌ترین بازیگران سیاسی را از هرگونه تعهد و پاسخگویی مبرا کرده است و به مثابه نوعی مجوز برای معافیت از مجازات عمل می‌کند.

وی در پایان سخنانش گفت: این شبه قدرت‌ها می‌توانند به جنایات بین المللی اقدام نموده بدون آنکه به خاطر نقض هنجارها مورد سوال قرارگیرند.

مقاومت باید پایه و اساس دعوت به صلح واقعی باشد

علی ابوالخیر نویسنده و از اصحاب رسانه در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح عادلانه از وحدت و اشتراک دیدگاه و نظرات مسلمانان سخن گفت.

وی تحقق بخشیدن به صلح عادلانه را در لزوم اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه‌ها در میان مسلمانان و مقاومت و مبارزه با دشمنان را پایه و اساس دعوت به صلح واقعی دانست.

ابوالخیر در ادامه سخنانش اظهار کرد: ما مسلمانان باید نسبت به شرایطی که در آن به سر می‌بریم آگاه و هوشیار بوده و به اصول تشکیل دهنده پیام اسلام و رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تمسک جوییم.

وی افزود: مسلمانان باید دیدگاه‌های خود را به یکدیگر نزدیک نموده و نسبت به مسائل لاینحل باقی مانده همچون آرمان فلسطین و مسائل سرنوشت‌ساز و امت مسلمان موضع یکپارچه‌ای اتخاذ نمایند.