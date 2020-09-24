توانایی ایران در پوشش بازار ۶۰۰ میلیون نفری منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مشهد با بیان اینکه امروز امنیت شرق کشور را مدیون فداکاری مدافعان وطن در خراسان رضوی هستیم، گفت: اولین پیروزی که سرنوشت جنگ را عوض کرد، شکست حصر آبادان بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، پیروزی انقلاب را زمینه ظهور امام عصر (عج) و دوران دفاع مقدس را زمینه ای برای آمادگی انقلاب در برابر کفر جهانی دانست و افزود: حضور دو میلیون بسیجی در جبهه ها به فرمان امام راحل، تمرین خوبی برای آماده‌سازی حکومت مهدوی بود.

وی با اشاره به ۵۰۰ هزار شهید، آزاده و جانباز در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: استان خراسان نیز آمار قابل توجهی از رزمندگان و مردم و نیز یگان های مختلف توپخانه، نیروی هوایی از ارتش و سپاه و بسیج را به جنگ فرستاده است.

رحیم صفوی، بیان کرد: حوادثی که در منطقه خاورمیانه اتفاق می‌افتد نظیر شکل گیری اسرائیل، حوادث و اتفاقات یمن، جنگ سوریه و عراق، طبیعی نیست، بلکه نشانه‌ها و حوادث قبل از ظهور است. خوشبختانه خون شهدای دفاع مقدس راه کربلا را باز کرد و مردم می‌توانند به زیارت کربلا بروند، لذا همانگونه که خون شهدای دفاع مقدس راه کربلا را باز کرد، خون شهدای مدافعان حرم نیز راه قدس را باز می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در طول دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور ایران توسط دشمن تصرف نشد، درحالی که در طول تاریخ و در از زمان قاجاریه به بعد حدود دو میلیون متر مربع از خاک کشور ایران جدا شده است.

مشاور و دستیار عالی فرمانده کل قوا همچنین بیان کرد: با وجودی که کشور آمریکا در منطقه و مخصوصاً عراق و افغانستان حدود هفت تریلیون دلار هزینه کرده اما نتوانست به اهداف پلید خود در منطقه خاورمیانه برسد، اما ایران از یک قدرت ملی به یک قدرت فرامنطقه‌ای تبدیل شده که دامنه آن تا دریای مدیترانه و مرزهای اسرائیل ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: کشور ما در بسیاری از فناوری های مختلف توانسته در برابر دشمن ایستادگی کرده و حتی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد، اما در زمینه اقتصادی باید بیشتر تلاش کرد و نگاه سیاستمداران و مسئولان به داخل کشور باشد.

رحیم صفوی همچنین اظهار کرد: کشور ما در زمینه اقتصادی با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در کشور، باید از درون قوی شود، به عنوان مثال ایران می‌تواند محلی برای ترانزیت کالای منطقه باشد و یک بازار بزرگ ۶۰۰ میلیون نفری را در منطقه پوشش دهد.

وی همچنین گفت: لازمه کار و پیشرفت در زمینه اقتصادی ایجاد وحدت بین مردم، مسئولان و سران سه قوه است، اما از هشت سال پیش برخی راه دیگری را در سیاست خارجی و اقتصاد پیش گرفتند، درحالی که برجام حاصل خاصی نداشت.