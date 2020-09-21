سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و دوری از مکان‌های شلوغ از مهمترین راهکارهای پیشگیری از کرونا است.

وی میزان استفاده از ماسک در ادارات استان بوشهر را ۹۷ درصد اعلام کرد و ادامه داد: در ادارات استانٰ میزان رعایت فاصله‌گذاری ۹۰ درصد و پروتکل‌های بهداشتی ۷۷ درصد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در مدارس استان میزان استفاده از ماسک ۹۰ درصد و رعایت فاصله اجتماعی ۷۵ درصد است.

وی بیان کرد: در بانک‌ها استفاده از ماسک ۹۵ درصد، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ۸۹ درصد است و این آمار در اصناف به ترتیب ۹۴ و ۹۰ درصد است.

کشمیری اضافه کرد: تنها ۶۰ درصد مردم در سواحل استان بوشهر از ماسک استفاده می‌کنند.