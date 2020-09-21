«کلوچه های خدا» در فضای مجازی اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، طرح نمایش‌نما (اکران فیلم‌ نمایش‌های کودک در فضای مجازی) که از مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز شده است در هفته سوم اکران خود، نمایش «کلوچه‌های خدا» را برای مخاطبان خردسال و کودک روی سامانه قرار داد.

نمایش «کلوچه‌های خدا» درباره بچه خرسی است که وقتی از خواب زمستانی بیدار می‌شود، با دیدن سرسبزی و زیبایی‌های دنیا تصمیم می‌گیرد از خدا تشکر کند. اما راه مناسب این کار را نمی‌داند، تا این‌که کلاغی پیشنهاد عجیبی به او می‌دهد و ...

این نمایش، اولین دور اجرای خود را در بهار سال ۱۳۹۵ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون آغاز کرد و با حدود ۹۰ اجرا، با استقبال بیش از ۹ هزار نفر از مخاطبان کودک و نوجوان مواجه شد. سپس در سال ۱۳۹۷ دوباره به صحنه بازگشت و مورد استقبال حدود ۱۰ هزار مخاطب قرار گرفت.

این نمایش در بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز به‌ عنوان نمایش برگزیده انتخاب و جوایزی از جمله رتبه برتر نویسندگی و کارگردانی، رتبه اول بازیگری زن و مرد، رتبه برتر موسیقی را از آن خود کرد.

نمایش «کلوچه‌های خدا» برگرفته از یکی از کتاب‌های منتشر شده کانون به همین نام نوشته کلر ژوبرت است که آرش شریف‌زاده آن را بازنویسی و به‌ عنوان کارگردان روی صحنه برد.

اداره‌کل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شیوع بیماری کرونا و محروم شدن کودکان و نوجوانان از تماشای تئاتر و استفاده از فضاهای فرهنگی، تصمیم گرفت که فیلم آثار و تولیدات سه دهه‌ گذشته خود را در قالب طرح نمایش‌نما روی پایگاه اینترنتی کانون به نشانی th.kpf.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد.