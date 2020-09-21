اجرای ۳۰ عنوان برنامه محوری در هفته دفاع مقدس در سیستان وبلوچستان

سردار غلام نبی کوهکن در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه‌های گرامیداشت دفاع مقدس از ابتدای سال در قالب برنامه‌های نظیر تقدیر از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس، بازخوانی عملیات‌های دفاع مقدس و تهیه مستند از خانواده رزمندگان و شهدا. آغاز شده و تا پایان سال نیز ادامه دارد.

وی ضمن گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس افزود: در این هفته ۳۰ عنوان برنامه محوری در استان سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است که ارتباط ویدئو کنفرانسی صبح امروز جمعی از رزمندگان و خانواده شهدای استان با مقام معظم رهبری از مهمترین این برنامه‌ها است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این هفته چهار نمایشگاه در نقاط مختلف شهر زاهدان برای بازدید عموم برپا می‌شود که یکی از این نمایشگاه‌ها در محل موزه دفاع مقدس دایر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در استان سیستان و بلوچستان ۱۴ یادمان شهدا داریم، تصریح کرد: سه یادمان شهدای گمنام در راسک، قصرقند و دلگان نیز در هفته دفاع مقدس به صورت نمادین رونمایی می‌شوند.

سردار کوهکن بیان کرد: در راستای گرامیداشت یاد و نام شهدا و حفظ ارزشهای دفاع مقدس ۵۰ موشن گرافیک با موضوع دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان وطن تولید شده که در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

وی گفت: تماس تلفنی با ۴۰ خانواده شهید توسط فرماندار زاهدان و دلجویی از آنها یکی دیگر از برنامه‌های این هفته است که به دلیل شیوع کرونا به صورت تلفنی انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عطر افشانی مزار شهدا، تقدیر از ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، تجلیل از خانواده مدافعان سلامت و رونمایی از کتب دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این هفته است.