به گزارش خبرنگار مهر، رشته وزنه‌برداری هم مثل بسیاری از رشته‌های دیگر ورزشی در فراز و نشیب شیوع ویروس کرونا قرار دارد و ورزشکاران این رشته همچنان مجبور هستند تمرینات انفرادی خود را پشت سر بگذارند. اما گویا قرار است این وضعیت بزودی با رعایت پروتکل های بهداشتی و برنامه های ویژه فدراسیون وزنه برداری به پایان برسد.

در همین راستا علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری از آغاز برنامه های مدون مسئولان برگزاری لیگ و کادر فنی تیم ملی بزرگسالان خبر داده که قرار است روند اجرای این برنامه ها از آبان ماه استارت بخورد.

طبق اعلام رئیس فدراسیون وزنه برداری، کادر فنی تیم ملی بزرگسالان و کمیته مسابقات فدراسیون قرار است با برنامه‌ریزی انجام شده از آبان ماه، اجرای برنامه‌های لیگ و اردوها را آغاز کنند.

علی مرادی با تاکید بر اینکه قطعا سلامت ورزشکاران در اولویت تمامی برنامه های فدراسیون است، گفت: با وضعیت موجود و با توجه به برنامه های پیش رو، ملی‌پوشان هم باید از شرایط تمرینات انفرادی خود فارغ شوند و تمرینات خود را در قالب مرحله آماده‌سازی برای شرکت در مسابقات گزینشی آغاز کنند.