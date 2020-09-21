راویان دفاع مقدس حافظان فرهنگ ایثار و شهادت اند

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‌الله رحیمی ظهر دوشنبه در آئین نکوداشت و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس استان فارس بیان کرد: دفاع مقدس یکی از اصلی ترین ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این فرهنگ باید به نسل‌های آینده نیز انتقال یابد

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس با بیان اینکه هفته دفاع مقدس برای ما درس و برای دشمنان درس آموزی دارد، افزود: از این جهت دفاع مقدس برای ما درس است که بدانیم با توکل به خدا و اتحاد و همدلی با امام عصر (عج) می‌توان با دست خالی با دشمن تا دندان مسلح به پیروزی‌های افتخار آمیزی دست یافت.

استاندار فارس یادآور شد: یادگاران دفاع مقدس، راویان و فرهنگ ایثار و شهادت سه ارزشی است که در جامعه پس از دفاع مقدس ایجاد شده و باید تمامی عناصر جامعه و کارگزاران انقلاب اسلامی تلاش کنند تا نسبت به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اقدام کنیم

به گفته استاندار فارس رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی با توسل به ائمه اطهار توانستند زمینه پیروزی‌های بزرگی را در دفاع مقدس ایجاد کنند مصداق این مهم شهدایی اند که با شهادت طلبی به دنبال حرکت به سمت آرمان‌های متعالی و انسانی و اسلامی بودند.

رحیمی بصیرت و بینش عمیق، فرماندهی فرماندهان تحت ولایت امر، مردانگی و مروت در عین قدرت و قوت در بین رزمندگان را از دیگر ویژگی‌های برجسته دوران دفاع مقدس ذکر کرد.