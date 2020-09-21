کتاب بررسی تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در ایران منتشر شد

سید نوید اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در جهرم اظهار داشت: این کتاب مروری بر تاریخچه انتخابات در جهان و ایران و نگاهی تحلیلی - آماری بر انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری است.

وی افزود: تحلیل نظام انتخاباتی در چارچوب مسائل علمی و نگاهی آماری به میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم با توجه به اینکه انتخابات دوره نهم که در خرداد ۸۴ برگزار شد تنها انتخابات ریاست جمهوری بوده که دو مرحله‌ای برگزار شد یعنی به دور دوم کشیده شد.

اخلاقی در ادامه با اشاره به هدف از نوشتن این کتاب گفت: هدف اصلی این بود که یک فتح بابی شود برای انجام تحقیق بیشتر و رفتن به این سمت که انتخابات در قالب علمی و با یک نگاه دانشگاهی دیده شود.

این نویسنده بیان داشت: این کتاب در شمارگان ۵۰۰ جلد و توسط انتشارات قائم آل علی (ع) چاپ و منتشر شد.

همچنین، محسن نعمت اللهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم از آئین رونمایی از کتاب «بررسی تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در ایران» اثر سید نوید اخلاقی در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم خبر داد.