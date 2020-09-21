چاقی و اضافه وزن دانش آموزان کرمانشاهی کنترل خواهد شد

‌ماشاالله پروین صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح کوچ در استان کرمانشاه اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت جهت کنترل چاقی و اضافه وزن بیش از ۱۴ میلیون دانش‌ آموز سراسر کشور طرح کوچ را آماده و به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرده است.

وی افزود: با کمک مربیان بهداشت و معلمان ورزش، قد و وزن دانش آموزان در ۳ مقطع تحصیلی اندازه‌گیری و در سامانه توده بدنی (BMI) ثبت خواهد شد که چاقی و اضافه‌وزن دانش‌آموزان پس از تأیید کارشناسان اعلام خواهد شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به عوامل تأثیر گذار در چاقی بیان کرد: سبک زندگی با ۵۰ درصد بیشترین تأثیر و عوامل محیطی و وراثت با ۴۰ درصد و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی با ۱۰ درصد در چاقی مؤثر هستند.

پروین ادامه داد: خیلی از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی، دیابت و برخی سرطان‌ها و حتی بیماری کرونا ناشی از اضافه وزن و چاقی است.

وی با اشاره به جمعیت بیش از ۳۵۰ هزار دانش آموز در استان کرمانشاه گفت: در یک پروسه ۶ ماهه با ارائه دستورالعمل و برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه سعی در کاهش ۳ درصدی چاقی و اضافه‌وزن دانش‌آموزان داریم و در اسفند ماه قد و وزن دانش آموزان مجدداً اندازه گیری خواهد شد.

پروین ادامه داد: دانش آموزانی که موفق به کنترل وزرن و کاهش چاقی شوند مورد تقدیر مدرسه و اداره کل آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت و با همکاری اداره محیط زیست یک درخت با نام آنها غرس خواهد شد.

وی گفت: تعدادی ترازو و قدسنج خریداری شده که در اختیار مدارس محروم قرار خواهد گرفت و سایر مدارس ملزم به خرید وسایل از بودجه مدرسه هستند.

پروین با اشاره به اهمیت اجرای طرح کوچ در مدارس استان کرمانشاه گفت: در خصوص اطلاع‌رسانی‌های لازم در مورد طرح کوچ به صورت هماهنگ و کشوری برنامه‌هایی از طریق صداوسیما پخش خواهد شد.