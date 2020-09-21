تولید انبوه موتور XU پلاس تا پایان امسال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، مهدی رجبعلی، با اشاره به برنامه های ایپکو برای امسال، اظهار داشت: سال گذشته با هماهنگی تمام بخش های ایران خودرو، نقشه راه قوای محرکه ایران خودرو تا سال ۱۴۱۰ ترسیم شد. در این اقدام، متناسب با محصولات تولیدی ایران خودرو تا سال مذکور، نیازمندی هر یک از طرح های محصولی به قوای محرکه مورد بررسی قرار گرفت، بر همین اساس، طرح و پروژه های مختلف در راستای این نقشه راه آغاز شده است.

وی افزود: یکی از مهم ترین پروژه هایی که در حال حاضر پیش می بریم، ارتقای موتور XU است. این موتور از موتورهای پرسابقه ایران خودرو به شمار می رود که به روزآوری آن در دستور کار قرار گرفته است. تا اواخر مهر ماه، حدود ۵۰ دستگاه از این موتور در خطوط ایران خودرو مونتاژ خواهد شد و در صورت تکمیل خطوط توسط سازندگان، تا پایان امسال این پروژه به مرحله تولید انبوه خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) خاطرنشان کرد: پس از طی کردن آزمون های مختلف و مراحل نمونه سازی، پنج نمونه از این موتور در خطوط ایران خودرو تولید و برای آزمون های نهایی آماده شد.

رجبعلی با اشاره به بهبودهای صورت گرفته در موتور XU، اظهار داشت: رتبه آلایندگی این موتور ارتقا یافته و مصرف سوخت آن حدود ۱.۲ لیتر کاهش یافته است. هم چنین توان گشتاور این محصول علاوه بر اینکه بهبود یافته، دارای منحنی یکنواخت تری شده و از حالت قله ای خارج شده است. این اقدام موجب می شود تا قابلیت کاهش مصرف سوخت و لذت رانندگی بیشتر برای محصول ایجاد شود.

وی با اشاره به نسخه گازسوز این موتور، تصریح کرد: در بهبودهای صورت گرفته، سعی کردیم مشکلاتی که این موتور در حوزه گازسوز داشته را مرتفع کنیم تا هر چه بیشتر به موتورهای پایه گازسوز نزدیک شود.

مدیرعامل ایپکو با اشاره به محصولاتی که با موتور بهبود یافته XU تولید و عرضه خواهند شد، بیان کرد: این موتور در محصولاتی مانند پژو پارس، سمند و سورن نصب خواهد شد.