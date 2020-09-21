۴۰ فیلم کوتاه با موضوع دفاع مقدس در آذربایجان غربی اکران می شود

احد هوشمند قره باغ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان به مدت یک هفته ۲۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری و در سطح شهرستان ارومیه و فضای مجازی برگزار می‌کند، افزود: مجموعه ۴۰ فیلم کوتاه به مناسبت گرامیداشت چهل سالگی دفاع مقدس به صورت اختصاصی اکران می‌شود.

وی تولید و انتشار مجموعه تصویرسازی «آسمانی ها» فائزه آسایش، برگزاری نمایشگاه شهری «آن دقایق آبی» با مشارکت شهرداری ارومیه، برگزاری نمایشگاه عکس صحنه‌های دوران دفاع مقدس با مشارکت سپاه شهدای شهرستان ارومیه، برگزاری نمایشگاه نقاشی «محراب عشق» در «نگارخانه پله» حوزه هنری استان، برگزاری نمایشگاه عکس، پوستر «عروج ملکوتی» و برگزاری نمایشگاه مجازی نقاشی‌های اوایل انقلاب با عنوان «روایت حماسه» را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته عنوان کرد.

هوشمند قره باغ با اشاره به برگزاری برنامه‌های امسال به صورت مجازی به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: انتشار ویدئو مجازی کارگاه «مروری بر عکاسی جنگ»، تولید و رونمایی از تابلو نقاشی «رهایی» اثر رضا رحمانی از هنرمندان نقاش شهرستان ارومیه، انتشار تیزر «تئاتر سبز، سفید، سرخ» و «قطعه گمشده» در فضای مجازی، انتشارات تئاتر رادیویی «نامه های بی نشان» و پادکست صوتی «یک لحظه تا آسمان»، تولید و انتشار مجموعه خاطره تصویری «یادهای ماندگار» در قالب خاطرات رزمندگان بومی دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی اضافه کرد: تولید و انتشار مجموعه شعرخوانی «عشقین غملری» به زبان ترکی در بیش از ۱۰ عنوان قطعه ادبی از شاعران شهرستان ارومیه از دیگر برنامه‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی هستند که به مناسبت چهلمین سالگرد دوران دفاع مقدس و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به مدت یک هفته برگزار می‌شوند.

وی یادآور شد: همچنین نقد و بررسی کتاب «جامانده» با موضوع دفاع مقدس، تولید و انتشار مجموعه کمیک موشن «دفاع مقدس»، تولید و انتشار سرود حماسی و ویدئو کلیپ «ایرانه عاشیقیخ بیز» به دو زبان ترکی و فارسی، مشارکت در برگزاری مراسم اختتامیه «جشنواره فیلم کوتاه مقاومت» سازمان بسیج هنرمندان استان برنامه‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس طی سال جاری هستند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این خصوص با اشاره به رسالت‌های حوزه هنری در پاسداشت و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس و همچنین انتقال مفاهیم و دستاوردهای این حرکت عظیم ملی به نسل کنونی جامعه بر حفظ و صیانت از ارزشهای دفاع مقدس تاکید کرد.

هوشمند قره باغ افزود: امروز یکی از وظایف اصلی جامعه هنری و فرهنگی کشور در همه رشته‌های هنری ایده پردازی و تولید آثار فاخر هنری در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان ایران است که با گذشتن از جان و مال خود در حفظ و پاسداشت ایران اسلامی نقش تاریخی ایفا کردند.