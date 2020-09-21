میثم ترکمند نویسنده و کارگردان نمایش «رویای یک نویسنده» که در تماشاخانه دیوار چهارم به صحنه رفته است در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش تا ۳۱ مهرماه روی صحنه است اما پس از آن قرار است بعد از یک وقفه کوتاه مدت اجرا را ادامه دهیم اما هنوز مشخص نیست که نمایش در همین تماشاخانه به صحنه می‌رود یا در سالنی دیگر.

وی ادامه داد: ایده این اثر نمایشی بیش از یک سال ذهن من را به خود مشغول کرده بود. «رویای یک نویسنده» اثری درباره روح انسان‌هاست که می‌تواند در شرایط نامساعد هم همچنان پاک بماند. متاسفانه ما انسان‌ها انگار مجبور هستیم برای اینکه خودمان را بالا بکشیم پا روی هم بگذاریم و یکدیگر را له کنیم اما در همین دنیا هم می‌شود انسان‌هایی را پیدا کرد که پاک مانده‌اند.

ترکمند درباره داستان نمایش توضیح داد: اتفاقات نمایش در کافه‌ای در آرژانتین رخ می‌دهد. نمایش درباره مردم شهری است که همگی پاک و مقدس هستند و پاک‌ترین شهر دنیا لقب گرفته است تا اینکه مرد غریبه‌ای وارد این شهر می‌شود و پیشنهادی وسوسه کننده به دختر کافه دار شهر می‌دهد پیشنهادی که این دختر در ازای انجامش یک چمدان شمش طلا دریافت می‌کند...

وی در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: این اثر نمایشی را برای مخاطبان معمولی تئاتر تولید کردم و هدفم این بوده که آن‌ها را راضی نگه دارم. فرق تماشاگران معمولی با مهمانان و منتقدان تئاتر در این است که آنها با جان و دل هزینه می‌کنند و به دیدن یک اثر نمایشی می‌نشینند از این رو من نیز دوست دارم آن‌ها را راضی از سالن تئاتر بیرون بفرستم.

شهره اشتری، مژگان اخلاقی، مهسا بان، سیمین بهفر، علی بهمنش، میثم ترکمند، شایان حاج اسماعیلی، امید درویش زاده، مبین رستگار، علی ساکی، احمد شاهوار، معصومه عالمی، روح‌الله عقدایی، صدیقه مرادی و امیر عبادی بازیگران «رویای یک نویسنده» هستند.