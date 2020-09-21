انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان یک ضرورت است

سرهنگ پاسدار حسین نکویی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیش از ۶۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان مهرستان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: امروز اگر می‌بینیم این انقلاب به دنیا صادر شده به خاطر ایثار و فداکاری مردم در طول هشت سال جنگ تحمیلی و حضورشان در تمام صحنه‌های انقلاب است و به خاطر انگیزه مردم برای خدا، امروز با گذشت ۴۱ سال از پیروزی انقلاب با توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان، این انقلاب با همان ارزشها پا برجاست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان با تأکید بر انتقال فرهنگ و تفکر ایثار و شهادت به نسل جدید گفت: نسل جدید این آینده سازان کشور باید بدانند که این موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های هسته‌ای، علمی، اقتصادی و نظامی بوجود آمده است مرهون ایثارگری‌های چه کسانی بوده است.

وی در ادامه خواستار جهت گیری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان مهرستان شد و با تأکید بر اجرای برنامه‌ها توسط مردم، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید، تجلیل از ایثارگران و تبیین نقش بانوان در دوران جنگ تحمیلی افزود: این برنامه باید به صورت پراکنده و در روستاها نیز اجرا شود و فقط نباید مخصوص هفته دفاع مقدس باشد و لازم است در طول سال نیز اجرا شود.

سرهنگ نکویی بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس آزمون بزرگ برای ملت ایران بود که با حماسه آفرینی‌ها و سلحشوری‌های فرزندان این مرز و بوم به حماسه‌ای ماندگار و درخشان در تاریخ ایران تبدیل شد.

وی افزود: رشادت‌های جوانان برومند انقلاب و دفاع جانانه مقابل تجاوز وحشیانه دشمن که دفاع از کشور را وظیفه خود می‌دانستند، در سایه رهنمودهای هوشمندانه و آگاهانه امامین انقلاب، وفاق ملی را در جهان به نمایش گذاشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان تصریح کرد: این روزها می‌توان با الگو گیری از صبر و مقاومت دلاورمردان آن روزها مقابل تحریم‌های ناجوانمردانه سران کفر ایستاد و بار دیگر حماسه آفرینی کرد.