دفاع مقدس یک حماسه ارزشمند در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رژه خودرویی و موتوری به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با بیان اینکه دفاع مقدس یک حماسه ارزشمند و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: دفاع مقدس جهت‌دهنده و سازنده است.

وی افزود: دفاع مقدس حماسه پایدار کننده انقلاب اسلامی و حماسه مقاومت بخشنده به جهان مقاومت و جهان مستضعفان است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: دفاع مقدس حماسه معنویت‌ساز و استکبارشکن و اقتدارآفرین است.

وی با بیان اینکه عزت و اقتدار امروز کشور مرهون رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس است، گفت: اقتدار و پیروزی امروز کشور از دستاوردهای تاریخ اسلام و مقاومت اهل بیت (ع) و قیام عاشورا و هشت سال دفاع مقدس است که به هم‌پیوسته است.

وی در ادامه با اشاره به شیوع کرونا در کشور و جهان تاکید کرد: مردم از نیمه شعبان تاکنون نقش مهمی در کمک به نیازمندان در سطح کشور داشته اند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: مردم چهارمحال و بختیاری در مرحله نخست کمک مومنانه ۴۰۰ میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند.

وی تاکید کرد: مردم در مرحله دوم تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال کمک برای یاری رساندن به نیازمندان و آسیب‌دیدگان کرونایی کمک کردند.