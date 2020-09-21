به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه همزمان با سراسر کشور و به مناسبت هفته دفاع مقدس، در ارتباط ویدئو کنفرانس با رهبر معظم انقلاب، پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس در لرستان تجلیل شدند.

این مراسم با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان، استاندار لرستان و جمعی از ایثارگران دوران دفاع مقدس در محل تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) لرستان برگزار شد.

سرهنگ محسن رشیدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان در این مراسم با اشاره به اینکه پس از گذشت ۴۰ سال از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس، شاهد تبلور صلابت نظامی، علمی، فرهنگی و سیاسی ایران اسلامی هستیم.

وی با بیان اینکه از ایران اسلامی به عنوان الگویی برای ملت‌های مسلمان و آزادی خواه یاد می‌شود، تصریح کرد: امروز نسل جوان ما نیازمند آگاهی لازم از ارزش‌های دفاع مقدس است و این موضوع می‌بایست بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

براساس این گزارش، افتتاح نمایشگاه بزرگ دستاوردهای ۴۰ سال اقتدار و سربلندی و دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی با نماینده ولی فقیه در لرستان از دیگر برنامه‌های نخستین روز هفته دفاع مقدس در لرستان است.