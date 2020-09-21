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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۱۰

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان:

پهلوگیری کشتی های حامل کالاهای ترانزیتی در بندر چابهار ادامه دارد

پهلوگیری کشتی های حامل کالاهای ترانزیتی در بندر چابهار ادامه دارد

چابهار - مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از ورود و عملیات تخلیه و بارگیری دو کشتی ترانزیتی طی سه روز در بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی از ورود و پهلوگیری دو کشتی ترانزیتی در قالب (۶۶۶ TEU) کانتینر طی روزهای گذشته به بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: این کشتی‌ها هر یک با (۴۰۱ TEU) و (۲۶۵ TEU) کانتینر به صورت مستقیم از بنادر هند و جبل علی امارات وارد بندر چابهار شده است.

وی گفت: عمده کالاهای کانتینری شامل ظروف آشپزخانه، مواد شوینده، کالاهای مورد نیاز افغانستان و گندم بود که پس از عملیات تخلیه مطلوب به مقاصد هدف در کشور افغانستان ارسال شد.

آقایی به تخفیفات ویژه بندر چابهار به صاحبان کالا و تجار اشاره و تصریح کرد: با اطمینان ایجاد شده از ظرفیت‌های بندر چابهار در پذیرش انواع کشتی و کالا، کاهش هزینه‌های حمل دریایی، تخلیه و بارگیری و انتقال کالا با زمان و هزینه کمتر؛ پیش بینی می‌شود که انتقال کالاهای ترانزیتی از طریق این بندر اقیانوسی مستمر باشد.

کد مطلب 5029198

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