به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، پیرو تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ آن به وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران موظف به تدوین اسناد، آئین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز قانون مذکور شد.

در این راستا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت تدوین کلیه لوایح، آئین نامه‌های اجرایی و تصویب نامه‌های قاون مدیریت بحران کشور را با هماهنگی سازمان‌های اجرایی مربوطه به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار نمود.

پیرو این ابلاغیه، دبیرخانه تدوین لوایح، آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور در پژوهشکده سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هریک از اسناد مورد نیاز، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرد.

در مجموع ۲۰ کمیته تخصصی متشکل از اساتید و صاحب نظران به منظور تدوین برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد.

در این بین، کمیته مواد خطرناک به منظور تدوین آئین نامه تولید، حمل و مصرف مواد خطرناک، موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تدوین پیش نویس اولیه آئین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در زمستان سال گذشته به پایان رسید.

با ادامه یافتن سیر مراحل تدوین و اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، در نهایت آئین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، نهایی و از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارسال شد.