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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۲۰

آئین‌نامه اجرایی نگهداری و مصرف مواد خطرناک در دولت بررسی می‌شود

آئین‌نامه اجرایی نگهداری و مصرف مواد خطرناک در دولت بررسی می‌شود

وزارت کشور آئین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک را تدوین و جهت سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، پیرو تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ آن به وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران موظف به تدوین اسناد، آئین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز قانون مذکور شد.

در این راستا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت تدوین کلیه لوایح، آئین نامه‌های اجرایی و تصویب نامه‌های قاون مدیریت بحران کشور را با هماهنگی سازمان‌های اجرایی مربوطه به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار نمود.

پیرو این ابلاغیه، دبیرخانه تدوین لوایح، آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور در پژوهشکده سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هریک از اسناد مورد نیاز، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرد.

در مجموع ۲۰ کمیته تخصصی متشکل از اساتید و صاحب نظران به منظور تدوین برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد.

در این بین، کمیته مواد خطرناک به منظور تدوین آئین نامه تولید، حمل و مصرف مواد خطرناک، موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تدوین پیش نویس اولیه آئین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در زمستان سال گذشته به پایان رسید.

با ادامه یافتن سیر مراحل تدوین و اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، در نهایت آئین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، نهایی و از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارسال شد.

کد مطلب 5029202
طیبه بیات

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