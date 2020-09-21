آغازی نو بر ائتلاف نخبگان جهانی در کنفرانس صلح و عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، داود عامری در مراسم اختتامیه کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت ضمن تشکر از همه نخبگان و فرهیختگان فعال در کنفرانس به شرایط ویژه امروزی و محدودیت‌های کرونایی ایجاد شده در برگزاری حضوری کنفرانس اشاره داشته و تمهیداتی را که دبیرخانه برای ارائه این برنامه در فضای مجازی پیش بینی کرده بود تشریح نمودند.

وی یاد و خاطره مرحومین آیت الله تسخیری رئیس هیئت امنا مجمع جهانی صلح اسلامی و سرکار خانم طوبی کرمانی رئیس کمیته علمی این مجمع را گرامی داشته و بر ادامه مسیر این دو شخصیت بزرگ در جهان اسلام تاکید نمودند.

وی افزود: بیش از ۴۰ فایل تصویری از دغدغه‌های نخبگان و اندیشمندان در حوزه صلح و عدالت در چهار محور اعلام شده توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت شد.

وی چندین نکته از اساسی‌ترین مطالبات مطروحه توسط نخبگان در کنفرانس را به این شرح جمع بندی و ارائه کرد:



۱- ابراز نگرانی از شرایط نامناسب صلح و عدالت جهانی و ضرورت بررسی، رصد دقیق و توجه جامعه نخبگی به این حوزه.

۲- محکومیت عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم غاصب صهیونیستی، و این نکته که جامعه نخبگی فلسطین را آرمانی برای جامعه بشری دانسته و صلح در جامعه و سرزمین فلسطین را منوط به احقاق حق مردم فلسطین می‌داند.

۳- تاکید به این مطلب که گفتمان صلح عادلانه می‌تواند به عنوان گفتمانی مشترک و جهانی مورد توجه برای گفتگوی فرهنگی و گفتگوی جامعه نخبگی بوده و باید شرایطی فراهم شود که به این آرمان دست یابیم.

۴- بهره‌مندی همگانی در جهان از خدمات پزشکی و سلامت در پی شیوع کرونا و ایجاد شرایطی در جهان که دولت‌ها و ملت‌ها در کنار هم دیگر بتوانند از برقراری عدالت در این زمینه به صورت یکسان بهره مند گردند.

در پایان دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی از همکاری تمامی دستگاه‌های علمی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر و جامعه نخبگی تشکر کرد.