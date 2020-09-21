به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط کنونی و بحرانی کرونایی شهر، فرهنگسراها برخی کلاس‌های آموزشی را به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می‌کنند. این فرهنگسرا برای تشویق قرآن آموزان کودک و نوجوان مخاطب در فرهنگسراهای شهر تهران، در قالب طرح جهادی «هدیه به غنچه‌های نور» جوایزی را به این عزیزان اهدا می‌کند.

این طرح در قالب فرهنگسرای جهادی قرآن برنامه ریزی شده که طی آن از اقلام موجود در انبار فرهنگسرا بسته هدایایی در قالب ۱۱۴ قطعه هدیه شامل لوازم التحریر، اسباب بازی، لوح فشرده، کتاب و … آماده و در اختیار تمام فرهنگسراهای شهر تهران قرار می‌گیرد. این هدایا ویژه کودکان و نوجوانان فعال قرآنی است که در رشته‌های مختلف علوم قرآنی فعالیت می‌کنند.

شایان ذکر است این طرح از تاریخ ۳۱ شهریورماه با توزیع این هدایا آغاز می‌شود.