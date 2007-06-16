به گزارش خبرگزاری مهر، فتحعلیبیگی به ستاد خبری جشنواره تئاتر بانوان گفت: "این نمایشنامه را با رویکردی به آثار ادبی ایران بر اساس الهی نامه عطار نوشتهام. شخصیت اصلی "دختر پارسا" زنی است که به عفاف میپردازد و داود داداشی، مجید فروغی، غلام بابوته، زری اماد، شاهین علایینژاد، ساسان مهرپویان، رهام عسگرپور، ملیحه حاجیلو و آرزو حسینی در ان بازی میکنند."
این نویسنده و کارگردان تئاتر خاطرنشان ساخت: "هر جشنوارهای که خوب برگزار شود فرصتی است تا چراغ تئاتر ایران همچنان روشن باشد. در شرایطی که در تئاتر فرصت کار کردن دائمی برای هنرمندان تئاتر وجود ندارد، جشنوارهها میتوانند فرصتهای مناسبی برای اجرا و حضور هنرمندان تئاتر باشند."
وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر بانوان توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: "اهالی تئاتر سپاسگزار تمام سازمانهایی هستند که گوشه چشمی به تئاتر دارند. مسلما امکانات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران محدود است و اگر شرایطی برای اجرای عمومی گروههای برتر به وجود آورد، مسلما جشنواره تئاتر بانوان در روند توسعه تئاتر مؤثر خواهد بود."
فتحعلیبیگی در پایان اظهار داشت: "از سوی دیگر در تئاتر ایران تماشاخانه کم داریم؛ شهرداری باید در کنار بازسازی پیاده روهای خیابان ولی عصر به فکر ساخت سوله در پارکهای سطح شهر تهران نیز باشد. چرا که اهمیت تماشاخانه نیز بسیار زیاد است."
داود فتحعلیبیگی نمایش "دختر ترسا" را بر اساس داستانی از "الهینامه" عطار در بخش ویژه ششمین جشنواره تئاتر بانوان اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فتحعلیبیگی به ستاد خبری جشنواره تئاتر بانوان گفت: "این نمایشنامه را با رویکردی به آثار ادبی ایران بر اساس الهی نامه عطار نوشتهام. شخصیت اصلی "دختر پارسا" زنی است که به عفاف میپردازد و داود داداشی، مجید فروغی، غلام بابوته، زری اماد، شاهین علایینژاد، ساسان مهرپویان، رهام عسگرپور، ملیحه حاجیلو و آرزو حسینی در ان بازی میکنند."
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