مطالبه گری برای اجرای عدالت پیام شهدا است/ ترویج فرهنگ ایثار

حجت الاسلام محمد صادق مهرابی در گفتگو با مهر با اشاره به آیه ۲۰۷ سوره بقره که می‌فرماید «خداوند نسبت به بنده‌ای که جانش را در راه او فدا می‌کند مهربان است» گفت: کسانی که توفیق معامله جان با خدا را دارند همان گروهی از انسان‌ها هستند که خداوند وعده داده که از عذاب الهی روز قیامت در امان هستند.

وی تصریح کرد: کسانی که در راه خدا مجاهدت کردند دارای جایگاه والایی هستند و مقام شهید آنچنان رفیع است که خوردن خاک حرام است اما اگر تربت شهید باشد استحباب تأکیدی پیدا می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در منزلت شهید همین بس که هرچند خون نجس است اما اگر خون شهید باشد طهارت پیدا می‌کند و می‌شود شهید را با لباس خونین جنگ به خاک سپرد.

حجت الاسلام مهرابی یادآور شد: بالاترین پیام شهدا امر به معروف و نهی از منکر بوده و دیگر پیام شهدا مطالبه گری برای اجرای عدالت است، انشالله دست به دست هم بدهیم و تحت منویات مقام معظم رهبری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کوشا باشیم.