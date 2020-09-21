آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: از روز گذشته تاکنون ۱۹۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی اصفهان بستری شده‌اند.

وی تعداد بهبودیافتگان این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر را ۱۳۴ نفر در استان اصفهان اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۳۴۵ نفر بیمار مبتلا به کرونا نیز در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه استان اصفهان در وضعیت هشدار ابتلای کرونا قرار دارد، افزود: در حال حاضر ۲۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در استان اصفهان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی میزان مرگ و میر بیماران مشکوک به کرونا در استان اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر را ۳۸ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون تست ۲۲ نفر از این فوتی‌ها مثبت بوده است.