به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی امروز(دوشنبه) در حاشیه آیین تجلیل و تکریم از یک ملیون پیشکسوت دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس برگ زرینی و مهمی از تاریخ انقلاب و حیات ملت ما است.



وی افزود: بزرگداشت این هفته و این واقعه مهم یک امر ضروری انقلاب به حساب می‌آید که تداوم انقلاب را تضمین و به ما یادآوری می کند که چه بزرگانی را از دست داده و به چه دست آوردهای عظیمی دست یافته ایم.



رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و بزرگی هاست و به ما یادآوری می کند که ملت ایران در هیچ شرایطی در برابر سختی‌ها سر فرو نیاوده است و با قدرت در مقابل دشواری های راه عزت را انتخاب و ایستاده است.



سردار وحیدی گفت: ملت ما پیروزی های بزرگی را در پس این ایستادگی به دست آورده است و امروز نیز قطعه دیگری از تاریخ ماست که با ایستادگی در برابر توطئه ها و فشارهای دشمن سرافرازانه یکی پس از دیگری دشمن را در جبهه های مختلف با شکست مواجه می کند. دفاع مقدس یادآور همه این پیروزی‌ها است که برای ما حاصل شده است.