استان فارس برنده جوایز جشنواره کشوری تدریس مجازی سواد رسانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن باقری، گفت: جشنواره تدریس مجازی سواد رسانه و فضای مجازی با محوریت ارائه راهکارهای مقابله با شایعات کرونایی در فضای مجازی از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه الی ۲ خردادماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

معاون تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس با اشاره به موضوعات جشنواره گفت: مقابله با شایعات کرونایی در فضای مجازی و تشریح عملیات روانی دشمن در شرایط کرونا موضوعات جشنواره تدریس مجازی سواد رسانه و فضای مجازی بوده است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شد افزود: با تشکیل جلسات متعدد و اطلاع رسانی گسترده توسط مرکز فضای مجازی سپاه فجر، ۱۹۰ اثر از استان فارس به جشنواره تدریس مجازی ارسال گردید.

باقری با اشاره به آمار آثار ارسالی جشنواره اظهار داشت: با تلاش صورت گرفته الحمدلله استان فارس بیشترین آمار آثار ارسالی در جشنواره را از بین استان‌های دیگر در کل کشور به خود اختصاص داده است.

معاون تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس گفت: پس از داوری آثار ارسالی و با توجه به اعلام نتایج، همه جوایز جشنواره کشوری تدریس مجازی سواد رسانه به استان فارس رسید.

باقری با اعلام منتخبان جشنواره گفت: نفر اول مریم منوچهری از شهرستان شیراز، نفر دوم ملیسا اسدی از شهرستان شیراز، نفر سوم علیرضا روحی از شهرستان شیراز، نفر چهارم سانیا قاسمی از شهرستان کازرون و نفر پنجم سمیه دهقان از شهرستان سپیدان در جشنواره تدریس مجازی سواد رسانه و فضای مجازی منتخب شده‌اند.

وی افزود: جوایز نقدی منتخبان در جشنواره تدریس مجازی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ایشان اهدا می‌گردد.

معاون تربیت و آموزش مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس در پایان با تاکید بر اینکه لازمه ارتقا سواد رسانه‌ای عموم جامعه، تشکیل شبکه ای از مدرسان متخصص و متعهد در زمینه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی می‌باشد گفت: مرکز فضای مجازی سپاه فجر استان فارس در نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی یا همان نسرا، برنامه‌های متنوعی برای مدرسان این حوزه و همچنین اقشار مختلف جامعه در دستور کار خود دارد.