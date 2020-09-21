تمدید مهلت شرکت در ۲ بخش از جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، طبق اعلام ستاد برگزاری هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک پیرو تغییر تاریخ و شیوه برگزاری جشنواره مهلت ارسال تقاضا برای ۲ بخش «ایده‌های نو» و «نمایش عروسکی در فضای مجازی» تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد.

متقاضیان می‌تواننداز پنجم مهر با مراجعه به تارنمای جشنواره به نشانی https://tehranmobarak.theater.ir/ و بارگذاری مدارک لازم، تقاضای خود را ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

در راستای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و صیانت از سلامت گروه‌های نمایشی و مخاطبان، بیشتر بخش‌های هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک در اسفندماه سال جاری، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.