دستگیری فروشنده الکل تقلبی در پی کور شدن شهروند تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته فردی با طرح شکایتی به پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی پایتخت مراجعه و اظهار داشت، در چند روز اخیر با فردی آشنا شدم که ادعا می‌کرد با مصرف الکل می‌توانید خود را در مقابله با ویروس کرونا محافظت کنید. من هم با توجه به اینکه به شدت از ابتلاء به این ویروس هراس داشتم یک شیشه الکل از وی خریدم و آن را مصرف کردم. ولی پس از مدتی دچار سردرد شدید و تاری چشم شدم به نحوی که بینایی خود را اکنون از دست داده‌ام.

در ادامه این گزارش آمده است، پس از اظهارات شاکی مأموران پلیس بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و هویت متهم و مخفیگاهش را شناسایی کردند.

بنا بر این گزارش، مأموران پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی پایتخت موفق شدند با هماهنگی‌های قضائی عصر روز بیست و نهم شهریور ماه متهم را در مخفیگاهش در حوالی میدان شوش دستگیر و به پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی تهران انتقال دهند.

در ادامه این گزارش آمده است، متهم به جرم انتسابی مبنی بر فروش الکل‌های تقلبی به شهروندان مضطرب از ابتلاء به بیمار کرونا، اعتراف و پس از تکمیل پرونده متهم برای ادامه روند رسیدگی قضائی به دادسرا معرفی شد.