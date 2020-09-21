ایجاد امکان ارتباط تصویری در ۲۰۰ مرکز قضایی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به برنامه این مرکز برای افزایش ظرفیت ارتباط تصویری زندان ها با مراکز قضایی سراسر کشور، اجرای این طرح را موجب کاهش قابل توجه اعزام و بدرقه زندانیان در استان ها دانست که در برخی استان ها این میزان نزدیک به صفر شده است و افزود: ۲۰۰ نقطه در استان تهران برای برقراری ارتباط تصویری و ایجاد امکان دادرسی از راه دور تجهیز شده اند و پیش بینی می شود با توجه به آمار ۴۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان در استان تهران نسبت به کل کشور، با اجرای طرح مذکور، این رقم کاهش قابل توجهی پیدا کند.

طراحی نرم افزار بومی ردیابی پابند الکترونیک

وی همچنین از طراحی نرم افزار بومی ردیابی پابند الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: پیش از این به دلیل غیربومی بودن نرم افزار ردیابی پابند الکترونیک، ظرفیت فعال بودن همزمان این پابندها محدود بود که در نرم افزار جدید ایرانی طراحی شده، این محدودیت برطرف شده و امکان افزایش رقم استفاده از این پابندها تا ۱۰ هزار مورد تا پایان سال جاری فراهم شده است.