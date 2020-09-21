به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از یک‌میلیون رزمنده و پیشکسوت دوران دفاع مقدس به صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط زنده تصویری با رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) به میزبانی سالن همایش‌های باغ موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس سمنان ضمن بیان اینکه ملت بزرگ ایران اسلامی، مبارزه با دشمن را جهادی مقدس درراه خدا می‌داند، ابراز داشت: بر طبق همین عقیده رزمندگان، جانبازان و ایثارگران از جان و مال خود گذشتند تا انقلاب اسلامی و ایران عزیز آسیب نبیند.

وی بابیان اینکه بالغ‌بر یک هزار فعالیت و برنامه توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی، نیروهای مسلح، تشکل‌های صنفی و مردمی و غیره طی هفته گرامیداشت چهلمین سالگرد دوران دفاع مقدس در استان سمنان اجرا می‌شود، افزود: علاوه بر این موارد سه هزار فعالیت و برنامه نیز در چهلمین سال پیروزی دفاع مقدس برنامه‌ریزی‌شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان بابیان اینکه طی هفته دفاع مقدس از ۳۰ هزار رزمنده فداکار، توسط دستگاه‌های مختلف و نیروهای انتظامی و غیره تجلیل خواهد شد، ابراز داشت: جمع‌آوری خاطرات و مستندات آن‌ها انجام نیز در دستور کار قرار دارد.

سلامی بابیان اینکه استان سمنان در خصوص حضور رزمندگان و تقدیم شهدا و جانبازان به‌نظام جمهوری اسلامی، نسبت به جمعیت در رتبه‌های نخست کشوری قرار دارد، تصریح کرد: ۹ ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در استانداری و شهرستان‌ها تشکیل شد تا با برنامه‌ریزی‌ها در طول سال پیرامون انقلاب و ارزش‌های دفاع مقدس تلاش کنند.

وی افزود: دفاع مقدس ملت ایران اسلامی، برای نظام سلطه و استکبار جهانی نیز بسیار عبرت‌آموز بود چراکه متوجه شدند بهترین سلاح و تجهیزات و امکانات در برابر اراده پولادین یک ملت انقلابی بی اثر است.