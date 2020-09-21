ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به جوانان/آذربایجان غربی مشهد شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: باید یاد این ایستادگی و سلحشوری را گرامی داشت به خصوص در آذربایجان‌غربی که مشهد بیش از ۳۶ هزار شهید مهاجر بوده و ۴۲ سال است که در مقابل دسیسه‌های شوم دشمنان ایستاده است.

وی با بیان اینکه جهاد فی سبیل الله درهای بهشتی است که به روی پیشکسوتان این عرصه گشوده شده بود گفت: شما به استقبال این درهای بهشت الهی رفتید تا این آزادگی و عزت نصیب ملت بزرگ ایران شود.

امام جمعه ارومیه ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و ضرورت حفظ یاد و نام شهدا و تجلیل از ایثارگران عنوان کرد: حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال مفاهیم با ارزش آن به نسل‌های گذشته یکی از ضرورت‌های امروزه کشور است که مسئولین باید در این حوزه اهتمام ویژه ای داشته باشند.

حجت الاسلام قریشی گفت: بر اساس صریح آیات و روایات رزمندگان و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس به استقبال این درهای بهشت الهی رفتند تا این آزادگی و عزت نصیب ملت بزرگ ایران شود و ملت ایران مدیون رشادت‌ها و جانفشانی رزمندگان و ایثارگران و شهدای دفاع مقدس است.

یاد دفاع مقدس باید زنده نگه داشته شده و به نسل‌های آینده منتقل شود

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: آذربایجان غربی تا به امروز نیز عرصه حماسه‌های دفاع از ایران اسلامی است و باید در این حوزه توجه جدی داشته و نسل جدید را با آرمان‌های دفاع مقدس بیش از پیش آشنا کرد.

وی ادامه داد: مسئله دفاع مقدس باید زنده نگه داشته شده و به نسل‌های آینده منتقل شود لذا وزارت ارشاد و مجموعه‌هایی که وظیفه به تصویر کشیدن دفاع مقدس را دارد به توصیه مقام معظم رهبری در این مورد عمل کنند، چرا که وظیفه سنگینی در قبال به تصویر کشیدن دفاع مقدس دارند.

امام جمعه ارومیه افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری ملت ایران باید تاریخ هشت سال جنگ تحمیلی را ثبت کنند چرا که اگر مردم این کار را انجام ندهند دشمنان تاریخ جنگ را تحریف می‌کنند لذا ملت عزیز و مسئولین کشور باید از تاریخ جنگ مواظبت کرده و اتفاقات جنگ را به تصویر کشیده و استقامت مردم را در تاریخ ثبت نمایند.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری پیام شهدا به ما، بشارت و امید به آینده است لذا در ادامه دادن راه شهدا، غم و غصه‌ای وجود نداشته و سراسر امید به آینده است پس با ادامه دادن راه شهدا زندگی مردم پر از امید به آینده و آرامش خواهد شد.

محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم مهمترین ویژگی دفاع مقدس را مردمی بودن این حماسه ماندگار دانست و گفت: ایمان، خلوص نیت، استقامت، شجاعت و داشتن روحیه شهادت در رزمندگان اسلام موجب شد تا در دفاع مقدس حق بر باطل پیروز شود.

وی با بیان اینکه امروز نیز ایران اسلامی در مقابل تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایستاده است افزود: مطمئناً در این برهه حساس نیز با تکیه بر نیروهای مردمی می‌توانیم بر دشمنان فایق آییم.

در این مراسم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت و نیز شهدای عرصه سلامت در آذربایجان غربی تجلیل شد.