تلاش شوراهای حل اختلاف برای حفظ حقوق موجر و مستأجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به مراجعات مکرر مردم به این شوراها درباره تضییع حق صاحبخانه هایی که نیاز به ملک خود دارند، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که مبنای اقدام این شورا درباره اختلافات موجر و مستأجر است، در این زمینه پیش بینی لازم را نکرده است و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هنوز مصوبه مذکور اصلاح نشده است.