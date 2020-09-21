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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۰۲

تلاش شوراهای حل اختلاف برای حفظ حقوق موجر و مستأجر

تلاش شوراهای حل اختلاف برای حفظ حقوق موجر و مستأجر

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با اشاره به تلاش شوراهای حل اختلاف برای حفظ حقوق موجر و مستأجرگفت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز اصلاح نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به مراجعات مکرر مردم به این شوراها درباره تضییع حق صاحبخانه هایی که نیاز به ملک خود دارند، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که مبنای اقدام این شورا درباره اختلافات موجر و مستأجر است، در این زمینه پیش بینی لازم را نکرده است و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هنوز مصوبه مذکور اصلاح نشده است.

کد مطلب 5029283

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سوال بنده این است آیا طبق قانون اساسی بجز مجلس مرجع قانون گذاری دیگری مانند ستاد مبارزه با کرونا وجود دارد و اصولاً آیا این ستاد مجاز به تصویب قانون برخلاف قوانین جاری مملکت می باشد چرا مجلس و قوه قضاییه با این رویه و بدعت غلط برخورد نمی کند
      • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
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        ستاد ملی مدیریت کرونا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده و این شورا نهادی فرا قوه‌ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در خصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است و بر اساس اصل ۱ و توجه به اصل 176 قانون اساسی برای همگان لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.

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