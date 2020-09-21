دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم گرامی‌داشت هفته دفاع‌مقدس که در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عنوان یکی از سه جنگ بزرگ تاریخ اسلام یاد کرد و افزود: در این جنگ همگان به عینه دیدند که باطل مقابل حق قرار گرفت.

وی از دوران هشت سال دفاع‌مقدس به عنوان جنگ جهانی در مقیاس کوچک جغرافیایی یاد کرد و ادامه داد: هدف اصلی از به راه انداختن این جنگ تحمیلی، خاموش کردن ندای انقلاب اسلامی ایران بود؛ چرا که نمی‌خواستند پیام انقلاب اسلامی در سراسر دنیا صادر شود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با یادآوری اینکه دشمن بعد از نرسیدن به اهداف شوم خود در جنگ هشت ساله، به دنبال رسیدن به اهداف خود در قالب جنگ نرم است، تصریح کرد: بی‌شک با وجود هجمه‌هایی که این روزها در حوزه‌های مختلف علیه ملت ایران صورت می‌گیرد، ملت ایران پیروی از ولایت را سرلوحه خود قرار داده‌اند.

کرمی با تاکید بر اینکه تا زمانی که پیرو ولایت‌فقیه باشیم، هیچ آسیبی به کشور وارد نخواهد شد، اظهار کرد: رمز صلابت ایران اسلامی، پیروی از خط رهبری بوده و مردم امروز حد بین حق و باطل را شناخته‌اند و همین موضوع باعث شده است تا ایران اسلامی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با یادآوری اینکه جنگ مشکلات زیادی به دنبال دارد و نسل جوان باید علت وقوع جنگ هشت سال دفاع‌مقدس را بدانند، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران را باید یک اتفاق بزرگ در دنیا قلمداد کرد و دشمنان با اشرافیت به این موضوع تلاش کردند ندای این انقلاب را با به راه انداختن جنگ، خاموش کنند که موفق نشدند.