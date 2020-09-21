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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۵

در قالب طرح تابستانه انجام شد؛

امدادرسانی به بیش از ۱۰۰۰ نفر توسط تیم‌های هلال احمر لرستان

امدادرسانی به بیش از ۱۰۰۰ نفر توسط تیم‌های هلال احمر لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان از امداد رسانی به یک هزار و ۲۵ نفر در این استان در قالب طرح تابستانه هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی روز دوشنبه در سخنانی با اشاره به اجرای طرح تابستانه جمعیت هلال احمر لرستان اظهار داشت: در این طرح ۳۹۲ تیم عملیاتی خدماتی به هموطنان عزیز در سراسر استان خدمات ارائه دادند.

وی تصریح کرد: به یک هزار و ۲۵ نفر در استان خدمات رسانی شد که از این تعداد ۹۵۳ نفر آسیب دیده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با تاکید بر اینکه نیروهای امدادی ما مصدومان را به مراجع درمانی ارجاع دادند، افزود: عمده حوادث امدادرسانی شده در استان، حوادث کوهستان و جاده‌ای بوده است.

رضایی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر آمادگی کامل دارد در خصوص سوانح طبیعی به مردم خدمات رسانی کند و افراد می‌توانند حوادث رخ داده را با شماره ۱۱۲ هلال احمر در میان بگذارند.

کد مطلب 5029299

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