ایجاد ۵۳هزار و ۱۸۷شغل برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خدرویسی در نشست خبری امروز گفت: تنوع خدمات کمیته امداد در حوزه حمایت و سلامت خانواده زیاد است به طوری که در دورترین نقاط، مددکاران ما حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه ۶۰۰۰ مددکار و مشاور در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، افزود: در حال حاضر دو میلیون و ۵۷۳ هزار خانوار که پنج میلیون و ۲۹۰ هزار نفر می‌شوند، از کمیته امداد مستمری دریافت می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد ادامه داد: همچنین یک میلیون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار، یک میلیون و ۷۰۰ هزار سالمند، ۴۰۰ هزار دانش‌آموز، ۸۰ هزار بیمار صعب‌العلاج و ۸۰ هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند.

خدرویسی با اشاره به اینکه کمیته امداد به تنهایی مسئول رفع فقر در جامعه نیست، اظهار داشت: هم‌اکنون ۱۳۸ هزار و ۵۱۵ یتیم تحت پوشش امداد هستند. همچنین ۱۷۴ هزار و ۳۰۷ نفر از طریق طرح محسنین خدمات دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه در رزمایش «همدلی» و اجرای طرح «اطعام و احسان حسینی» ۳۵۰ میلیارد تومان به نیازمندان کمک شده است، گفت: این کمک‌ها با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و خیرین انجام شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۳ هزار و ۱۸۷ شغل برای مددجویان ایجاد شده و ۵۰ هزار تبلت نیز برای دانش‌آموزان نیازمند، تهیه که تا پایان مهرماه به آنها واگذار می‌شود.

خدرویسی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی موجود، افراد زیادی روزانه برای دریافت کمک به ما مراجعه می‌کنند که ما تلاش می‌کنیم علی‌رغم همه محدودیت‌ها، به آنها نیز خدمات‌رسانی کنیم.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: تا پایان سال ۵۰ هزار فقره کمک هزینه جهیزیه به دختران تحت پوشش امداد و همچنین زنانی که ازدواج مجدد داشتند، پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طی ۶ ماهه امسال ۸۵۰۰ فقره کمک هزینه ازدواج پرداخت شده است، گفت: برای پرداخت مستمری ماهانه ۶۴۰ میلیارد تومان به حساب خانواده‌ها و مددجویان تحت پوشش پرداخت می‌شود.

خدرویسی تأکید کرد: اهدای دو میلیون و ۲۰۰ هزار سبد کالای حمایتی در دستور کار است که پرداخت سبد کالا در مناطق شهری به پایان رسیده و در مناطق روستایی نیز مددجویان تحت پوشش به مرور سبد کالای خود را تحویل می‌گیرند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: طی ۶ ماه گذشته ۲۵ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد از پرداخت انشعابات آب و عوارض ساختمانی معاف شدند. همچنین ۲۳۰۰ نفر از مددجویان از خدمات نظام وظیفه معاف شدند.

وی در خصوص خدمات مشاوره اظهار داشت: واحد مشاوره و روان‌درمانی، خدمات مورد نیاز به مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌کند. همچنین آموزش در خصوص پیشگیری از کرونا به مددجویان انجام شده به طوری که خانواده‌های نیازمند فوت‌شدگان ناشی از کرونا ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت کرده‌اند.

خدرویسی با اشاره به اینکه خدمات ویژه‌ای به مادران باردار و کودکان دارای سوءتغذیه ارائه می‌شود، گفت: این افراد توسط مراکز بهداشتی به ما معرفی می‌شوند و ما نیز خدمات مناسبی را به آنها ارائه می‌کنیم.

به گفته معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، همچنین خانواده‌هایی که دارای فرزند چندقلو هستند، از کمیته امداد خدمات دریافت می‌کنند.