اجرای ۴۰ نمایش میدانی به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مشارکت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد هشت سال دفاع مقدس در ویژه‌ب رنامه «راویان مقاومت» ۴۰ نمایش‌‏ میدانی را از ۳۱ شهریور تا ۵ مهر در سطح شهر تهران برگزار می‏‌کند.

ویژه‌ برنامه «راویان مقاومت» به منظور ترویج هنر و فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و آشنایی شهروندان با زندگی و تفکر مفاخر و بزرگان دفاع مقدس و جریان مقاومت و احیای فرهنگ دفاع مقدس و نهضت عاشورا در دهه پنجم انقلاب با اجرای ۴۰ نمایش میدانی در بوستان‏‌های شهر تهران برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی این برنامه مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵ است.

برای اطلاع از زمان، مکان و عنوان نمایش ها اینجا را ببینید.