به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه این خانه تاریخی با مشارکت بخش خصوصی مرمت می‌شود، اظهار کرد: تا کنون ۲۰ درصد از عملیات مرمتی این خانه تاریخی در قالب سبک سازی و مرمت سقف‌های آسیب دیده انجام شده است.

وی با بیان اینکه قدمت خانه صادقی به دوره پهلوی برمی گردد، اظهار کرد: مصالح به کار رفته در این خانه خشت و گل و همچنین آجر و گچ است که نشان می‌دهد این ساختمان در دو مرحله ساخته یا قسمتی از آن تجدید بنا شده است.

شفیعی تصریح کرد: بهره برداری این اثر تاریخی در گذشته مسکونی و عام المنفعه بوده است و پس از مرمت و بازسازی به موزه و امور خیریه تغییر کاربری خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های معدنی و صنعتی استان کرمان در راستای ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی خود مشارکت خوبی با این اداره کل دارند، اظهار کرد: بخش خصوصی قبل از این نیز در زمینه مرمت بادگیر چپقی، قلعه سنگ و خانه صدر زاده سیرجان با این اداره کل همکاری داشته است.