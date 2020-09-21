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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۹

معاون میراث فرهنگی کرمان:

«خانه صادقی سیرجان» موزه می‌شود

«خانه صادقی سیرجان» موزه می‌شود

کرمان - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: خانه صادقی سیرجان بعد از مرمت و ساماندهی تبدیل به موزه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه این خانه تاریخی با مشارکت بخش خصوصی مرمت می‌شود، اظهار کرد: تا کنون ۲۰ درصد از عملیات مرمتی این خانه تاریخی در قالب سبک سازی و مرمت سقف‌های آسیب دیده انجام شده است.

وی با بیان اینکه قدمت خانه صادقی به دوره پهلوی برمی گردد، اظهار کرد: مصالح به کار رفته در این خانه خشت و گل و همچنین آجر و گچ است که نشان می‌دهد این ساختمان در دو مرحله ساخته یا قسمتی از آن تجدید بنا شده است.

شفیعی تصریح کرد: بهره برداری این اثر تاریخی در گذشته مسکونی و عام المنفعه بوده است و پس از مرمت و بازسازی به موزه و امور خیریه تغییر کاربری خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های معدنی و صنعتی استان کرمان در راستای ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی خود مشارکت خوبی با این اداره کل دارند، اظهار کرد: بخش خصوصی قبل از این نیز در زمینه مرمت بادگیر چپقی، قلعه سنگ و خانه صدر زاده سیرجان با این اداره کل همکاری داشته است.

کد مطلب 5029312

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