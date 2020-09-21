بررسی افت و خیزهای چهار دهه تئاتر دفاع مقدس در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، هوشنگ توکلی یکی از شخصیت‌های مدیریتی و تاثیرگذار در ابتدای انقلاب اسلامی و قطب‌الدین صادقی، پژوهشگر تئاتر و نویسنده چندین نمایشنامه شاخص در حوزه دفاع‌ مقدس، سه‌شنبه یکم مهر در سالن مشاهیر تئاتر شهر به افت‌وخیزهای بدو فعالیت تئاتر دفاع مقدس می‌پردازند.

اجرای این جلسه که قرار است به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ با مدعوین برگزار شود، توسط مهرداد رایانی مخصوص صورت می‌گیرد.

این نشست پژوهشی به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و به مناسبت چهل سالگی آغاز حماسه دفاع‌ مقدس و همچنین چهل ساله شدن تئاتر دفاع‌ مقدس برگزار می‌شود.

نشست مذکور راس ساعت ۱۷ یکم مهرماه در سالن مشاهیر تئاتر شهر آغاز می‌شود و ورود برای عموم آزاد است.