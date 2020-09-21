«فیلسوفی در تعمیرگاه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ما پشت میزنشین‌ها هرروز صبح سر کارمان می‌رویم و روی همان صندلی همیشگی می‌نشینیم و به مانیتور و در و دیوار اتاقمان چشم می‌دوزیم. همه چیز یکنواخت است: رایانه‌مان، کاغذهایمان، و پنجره‌ای که به دیوار ساختمان روبه‌رو باز می‌شود. گاهی احساس می‌کنیم جز این صحنۀ تکراری رابطه‌ای با دنیای واقعی نداریم؛ ما همان کسانی هستیم که از دبیرستان به دانشگاه و سپس به این اتاقک و میز و صندلی هدایت شده‌ایم.

تا اینجا تفاوتی با نویسندۀ این کتاب و اغلب کارمندان اداری یا دانشگاهیِ دیگر نداریم. اما متیو کرافورد استاد فلسفه‌ای است که بعد از کار اداری روزمره‌اش پا به دنیای تازه‌ای می‌گذارد؛ به تعمیرگاه موتورسیکلت خودش پناه می‌برد و مشغول تعمیر موتورهای فرسوده می‌شود. او در این کتاب از تجربۀ فلسفی‌اش در انجام کارهای یدی حرف می‌زند و ما را به سفری برای کشف کار معنادار و لذت‌بخش می‌برد.

جای فیلسوف‌ها در کتابخانه است یا نهایتاً روی صندلی کلاس یا پشت میز سخنرانی. هر چه بگردید، توقع ندارید در تعمیرگاهِ موتورسیکلت فیلسوف پیدا کنید، اما متیو کرافورد فرق می‌کند. او فلسفه‌اش را نه لابه‌لای کتاب‌ها که در میانۀ چکش و انبردست تعمیرگاهش پیدا کرده است. او می‌گوید بدون اصطکاک و لمس جهان حتی با خودتان هم بیگانه می‌شوید و باید با تفکر اصیل وداع کنید.

انتشارات ترجمان به‌تازگی کتاب «فیلسوفی در تعمیرگاه» او را ترجمه کرده است.

همان طور که گفته شد متیو بی. کرافورد فیلسوف و مکانیک است؛ در دانشگاه شیکاگو فلسفۀ سیاسی خوانده و اکنون در دانشگاه ویرجینیا مشغول تدریس و پژوهش است. کرافورد برای نشریۀ نیوآتلانتیس مطلب می‌نویسد و تعمیرگاهی نیز برای موتورهای فرسوده راه انداخته و به عنوان یک تعمیرکار هم فعالیت می‌کند.

او تنها دو کتاب منتشر کرده است و با این حال از تحسین‌شده‌ترین نویسندگان آمریکاست. اثر دیگر او با عنوان جهان فراسوی ذهن شما: دربارۀ فرد شدن در عصر حواس‌پرتی در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است.

در گزیده‌ای از کتاب «فیلسوفی در تعمیرگاه» آمده است: در این کتاب می‌خواهم دربارۀ لزوم مهارت در کارهای دستی صحبت کنم. همۀ ما به شدت نیازمند چنین مهارت‌هایی هستیم. صرفِ توصیه به پرورشِ چنین مهارت‌هایی کافی است تا در معرض سرکوفت کسانی باشیم که به قول خودشان واقع‌بین‌اند: اقتصاددان واقع‌بین اشاره خواهد کرد به «هزینۀ فرصت» زمانی که صرف ساختن یک وسیله به جای خریدن آن می‌شود؛ مربی واقع‌بین هم خواهد گفت آموزش مشاغل مهارتی به جوانان، مشاغلی که دیگر دوره‌شان گذشته، نوعی بی‌مسئولیتی است. اما بر ماست که لحظه‌ای درنگ کرده و از خود بپرسیم اصلاً چرا این پیش‌فرض‌ها را باید واقع‌بینی بدانیم.

فهرست این اثر عبارت است از:

مقدمه مترجم

مقدمه

[۱] چند کلامی در باب حرفه‌های مفید

[۲] جدایی فکر از عمل

[۳] تسلط بر اموال خویش

[۴] آموزش‌های یک دیوانه ماشین

[۵] آموزش بیشتر یک دیوانه ماشین، از آماتور تا حرفه ای

[۶] تناقضات کار دفتری

[۷] اندیشه به مثابه عمل

[۸] کار، فراغت و درگیری با تمام وجود

سپاسگزاری

ضمیمه یادداشت مترجم

کار و کارآفرینی

چگونه اندیشیدن

پی نوشتها

نمایه

مترجم در بخش مقدمه مترجم می‌نویسد: در این کتاب، کرافورد با نگاهی تیزبین و انتقادی پدیده‌های ساده و روزمره اش مثل ترکیب بندی یک پوستر تبلیغاتی، تیتر یک روزنامه، یک فروشگاه، اسباب بازی فروشی و حتی یک سرویس بهداشتی که چاهش کرفته را مشاهده کرد و با محوریت موضوع کار، درباره آن به فلسفه ورزی می‌پردازد. آنچه برای من بیش از موضوع خود کتاب، یعنی معنا و ارزش کار در زندگی انسان مدرن، جذاب بود نحوه مواجهه کرافورد به عنوان یک متفکر دانشگاهی با چنین موضوعی است. در یادداشتی که در انتهای کتاب با عنوان «و اما ایران ما» آماده است، به طرح این موضوع پرداخته ام و با استفاده از صورت بندی کرافورد در این کتاب، روایتی از پرسش چرایی، امتناع تفکر، ئر ایران امروز ارائه کرده ام.

این کتاب برای تمام کسانی که درباره چرایی بی معنا شدن و ناگوار شدن کار در سبک امروزین زندگی بشر پرسش دارند مفید خواهد بود. یکی از مفاهیمی که کرافورد در این کتابی بر روی آن تأکید می‌کند رابطه میان کار معنادار و ارزش اخلاقی توجه به دیگران است. از این جهت، خواندن این کتاب را به همه کسانی که به نوعی با مقوله تربیت سروکار دارند توصیه می‌کنم، از مادرانی که علاقه مندند تا در آینده فرزندانی واقع بین و متواضع داشته باشند تا معلمانی که به تربیت نسل اخلاقی می‌اندیشند که بتوانند با کمک یکدیگر مشکلات خود را سامان بخشند.

«فیلسوفی در تعمیرگاه؛ جستاری درباره ارزش کار» تألیف متیو بی. کرافورد با ترجمه کمیل سوهانی به همت انتشارات ترجمان به بهای ۴۹ هزار تومان منتشر شد.