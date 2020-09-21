گره کور انتخاب شهردار فردیس باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اینانلو، فرماندار شهرستان فردیس اظهار کرد: با حکمی از سوی وزیر کشور روز گذشته مصطفی سعیدی سیرایی به عنوان شهردار فردیس انتصاب شد.

مجتبی قاسمی، رئیس شورای شهر فردیس نیز با تأیید این خبر گفت: تا برگزاری آئین معارفه و اعطای حکم به شهردار فردیس، کیهان نریمانی در سمت سرپرست شهرداری خواهد بود.

بنابر این گزارش، پیش از این انتخاب شهردار فردیس به دلیل اختلاف اعضای شورای شهر به گره کوری تبدیل شده بود که علاوه بر فرماندار و امام جمعه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس را نیز درگیر ماجرا کرده بود.