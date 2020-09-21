به گزارش خبرگزاری مهر، توسط ستاد جشنواره شاد دانش‌آموزی فیلم و کتاب دفاع مقدس در چهار بیمارستان و مرکز تحقیقاتی دارای بخش کرونای تهران (ساسان، مسیح دانشوری، نیکان، انستیتو پاستور)، بیمارستان طالقانی آبادان، و تمامی بیمارستان‌های درگیر کرونا در مراکز استان‌های کشور، با تجربیات دفاع مقدس از خاطرات زنان در حال برگزاری است.

دبیر این جشنواره خودجوش جانباز اسماعیل زقر عنوان کرد: دلیل اصلی انتخاب خاطرات زنان دفاع مقدس، تداعی و انتقال تجربه مهم صبر و تحمل زمانه بمباران‌ها و دوری از خانواده‌ها با دوران امروزه کرونا است که بسیار به هم شبیه هستند.

وی افزود: تاکنون حدود پنج هزار جلد کتاب با استفاده از همکاری مراکز حوزه‌های هنری سراسر کشور به دست مدافعان سلامت رسیده و قرار است که توسط این عزیزان، خاطرات دوران جنگ با تجربه‌های فردی زمانه کرونا قیاس و به‌صورت دلنوشته به مسابقه گذاشته شود.

کتاب "روزهای بی‌آینه" اثر گلستان جعفریان، خاطرات منیژه لشکری همسر خلبان آزاده شهید حسین لشکری است که به مدت حدود هجده سال از ایشان بی‌خبر بوده و به زیبایی تمام این دوران به تصویر کشیده شده است.