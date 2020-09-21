‌افزایش ۸ درصدی مصرف آب در پایتخت

‌به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رضوی مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران امروز در نشستی خبری با بیان اینکه تنازعات آب از سال ۸۴ تاکنون وجود داشته و ادامه دارد، گفت: انتظار داریم مجلس جدید به این موضوع ورود کرده و مشکلات مربوط به مدیریت حوضه‌ای آب را در راستای اصلاح قانون قبلی انجام دهد. در همین راستا وزیر نیرو اعلام کرد که شرکت فاضلاب شهری و روستایی و همچنین شرکت مدیریت منابع آب ایران با معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ادغام شود.

وی افزود: نمی‌توانیم خود را صاحب انفال هر استان بدانیم و توجهی به اوضاع شهر یا استان مجاور نداشته باشیم. بنابراین باید تلاش کنیم که به صورت یکپارچه مدیریت آب را برقرار کنیم.

به گفته این مقام مسئول شرایط بدی در وضعیت تامین آب تهران شاهد هستیم که این مشکلات به نسبت سایر استان‌ها در تهران بیشتر شده است. استان تهران حدوداً کمتر از یک درصد وسعت کشور را به خود اختصاص داده در حالی که ۲۰ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند و به طور قدیم دارای ۱۶ میلیون نفر جمعیت ثابت و حدود ۴ میلیون نفر جمعیت شناور است که از این میزان ۹۴ درصد جمعیت شهری و ۶ درصد جمعیت روستایی است.

رضوی با بیان اینکه میزان تراکم در تهران ۹۷۳ نفر در کیلومتر مربع است، اظهار داشت: تراکم تهران ۲۰ برابر کل کشور است. این استان چهارمین استان صنعتی کشور و نخستین استان خدماتی ایران به شمار می‌رود به نحوی که ۵۰ درصد مالیات کشور در تهران اخذ می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران افزود: سرانه آب در کشور حدود ۱۳۷۶ متر مکعب در سال برای هر نفر است در حالی که این رقم برای تهرانی‌ها ۱۸۴ متر مکعب در سال برای هر نفر است. به این ترتیب تهران بعد ازاستان سیستان و بلوچستان بیشترین کمبود و تامین سرانه را دارد.

رضوی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر شاهد تنش آبی در بخش‌های مختلف کشور و همچنین در تهران هستیم توضیح داد: پروژه‌های تامین آب تهران خیلی مهم هستند. این در حالی است که مسئولین کشور البته به جز وزارت نیروهایی تصور اشتباهی درباره استان دارند و فکر می‌کنند این استان جزو استان‌های برخوردار کشور است در حالی که افزایش جمعیت این استان با روند توسعه زیرساخت‌های آن به هیچ عنوان تناسب نداشته است و در نتیجه این عدم تناسب شاهد فرونشست دشت‌ها، آلودگی آب، خاک و هوا که حاصل تراکم جمعیت نیز هست، بوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه توجه اساسی به وضعیت فعلی زیرساخت آب تهران نمی‌شود، تصریح کرد: طرح‌های زیرساختی تامین آب تهران یک دهه عقب است. علت آن هم این است که ادارات و مسئولینی که باید پیشتاز رسیدگی به این موضوع باشند توجه چندانی به این وضعیت ندارند. نمایندگان تهران در دوره قبلی مجلس توجه چندانی به این استان نداشتن و برای آنها اهمیتی نداشت. این در حالی است که اگر تامین مالی انجام شود سامانه آب شرق و غرب استان که ۱۰ سال عقب است سامان می‌گیرد. به نظر می‌رسد نمایندگان تهران تنها در پی دریافت رای مردم استان هستند و باقی کارها را به امید خدا می‌گذارند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران اجرایی تهران دست تنها هستند، اظهار داشت: نمی‌توان به تنهایی مشکلات را ساماندهی کرد، در تهران افراد ذی نفوذ زیادی هستند اما متاسفانه به نظر می‌رسد دلسوزی چندانی برای اوضاع زیرساختی آب استان ندارند و دستگاه‌های نظارتی همراهی مطلوبی نمی‌کنند.

این مقام مسئول میزان بارندگی را در استان تهران در سال آبی ۹۹-۹۸ تا دیروز معادل ۴۶۱.۷ میلیمتر اعلام کرد و گفت: در تهران بیشترین بارندگی سالانه را شاهد بودیم. البته به خاطر تغییر الگوهای اقلیمی تا بهمن ماه سال ۹۸ بارندگی چندانی نداشتیم اما اوضاع در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به نحو مطلوبی تغییر کرد و تراز آبی تهران را در اسفند ماه به ۹۲ متر مکعب رساند. این در حالی است که میانگین بارش ۵۱ ساله گذشته تهران معادل ۲۸۷.۳ میلیمتر است و ما تنها تا پایان بهار رکورد بارندگی نیم قرن را زدیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران با بیان اینکه میزان بارندگی امسال آبی در تهران نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد و نسبت به مدت بلند ۶۰ درصد افزایش داشت، تصریح کرد: همواره در بخش شمالی استان شاهد بارش برف بیشتر بودیم این در حالی است که امسال بیشترین بارندگی را در مرکز و دشت‌های جنوبی استان تجربه کردیم و حتی در بخش‌های شمالی شاهد کاهش بارش باران و برف در ارتفاعات بودیم.

رضوی با تاکید بر اینکه در تهران با وجود کاهش ورودی آب به مخازن شاهد رشد ۸ درصدی مصرف آب در شهر تهران بودیم، ادامه داد: امسال به دلیل سیاست‌هایی که در جهت مدیریت سیلاب در پیش گرفتیم ۱۴ درصد آب بیشتر به بخش کشاورزی، ۱۵ درصد آب بیشتر به بخش صنعت و ۸ درصد آب بیشتر به بخش شرب تخصیص دادیم. پیش بینی می‌کردیم تیر و مرداد بسیار گرمی را داشته باشیم اما شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دمای هوا بودیم که به بخش آب و برق کشور بسیار کمک کرد.

این مقام مسئول بیشترین میزان بارندگی را مربوط به ایستگاه نسا در محدوده سد کرج با ۶۸۵.۱ میلیمتر و کمترین میزان بارندگی را در قشلاق شمس آباد ورامین اعلام کرد.

رضوی، میزان آب مخازن سدهای استان تهران را ۸۲۵ میلیون متر مکعب اعلام کرد و ادامه داد: در سالهای نرمال این میزان ۸۷۰ میلیون مترمکعب بود که در سال ۹۸ رقم ۹۲۸ میلیون مترمکعب برای مخازن سدهای استان ثبت شد. به این ترتیب در مقایسه با سال گذشته شاهد ۱۰۲ میلیون مترمکعب کاهش آب مخازن سدهای استان هستیم.

وی افزود: علت کاهش ذخیره آب مخازن پیش بینی سیلاب برای بهار سال جاری بود به همین دلیل عامدانه مخازن سدها را کمی تخلیه کردیم. به نحوی که ۱۰۵۲ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی و شرب اختصاص دادیم که این میزان برای سال مشابه قبل آن ۹۲۵ میلیون مترمکعب بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه اگر در پائیز بارندگی نداشته باشیم هم مشکلی در تأمین آب کشاورزی، صنعتی و شرب نداریم، اظهارداشت: با این وجود از تمامی کشاورزان و مصرف کنندگان می‌خواهیم نهایت همکاری را برای مدیریت منابع آبی استان با ما داشته باشند.

وی با اعلام اینکه آب ورودی به سدهای استان در سال آبی ۹۸-۹۹، ۱۵ درصد کاهش یافت، خاطرنشان کرد: امسال میزان آب سدها دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب بود. در حالی که سال گذشته این رقم حدود دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

رضوی ادامه داد: مجموع آب مصرفی استان تهران از اول فروردین ۹۹ تا ۲۹ شهریور سال جاری معادل ۶۲۵ میلیون و ۷۰۸ هزار مترمکعب بوده است که نسبت به سال گذشته ۷.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: در استان تهران شاهد بیشترین تجاوزات به بستر رودخانه‌ها هستیم که صدور سند و آزادسازی آن از اولویت‌های استانی ما محسوب می‌شود و توانستیم با کمک ورویکرد مثبت و کارای قوه قضائیه، ۱۷۵۴ هکتار از بستر رودخانه‌ها را سند مالکیت گرفتیم که رکورد قابل توجهی در دو سال گذشته است که مدیون عزم جدی قوه قضائیه در این زمینه است و تشکر می‌کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه باندهای مخوفی در بخش رودخانه خواری، کوه خواری و دشت خواری را در استان شاهد هستیم، تصریح کرد: باندهایی بودند که با همین اتهامات دستگیر شدند و مصمم هستیم تا برای سه هزار و ۸۸۰ کیلومتر رودخانه‌های استان تهران، سند مالکیت بگیریم تا امکان سند زدن غیر وجود نداشته باشد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران بیشترین برداشت آب زیرزمینی در تهران را برای مصرف شرب، صنعت و فضای سبز دانست و گفت: در دشت شهریار و ورامین و همچنین مناطق ۱۷ تا ۲۰ شهری تهران، بیشترین فرونشست زمین را داریم.

این مقام مسئول میزان چاه‌های مجاز استان تهران را ۵۰ هزار حلقه عنوان کرد و ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم به همین میزان نیز چاه غیرمجاز در استان داشته باشیم که بخشی از آنها در خانه‌های مردم است و از آنها خواسته‌ایم که اقدام به اخذ مجوز برای آنها کننددر غیر این صورت آن را غیرمجاز تلقی کرده و مسدود می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اموال فروشی این شرکت و رقم مورد نیاز برای تأمین پروژه‌های آن اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز پروژه‌های این شرکت که رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان (با نرخ ارز سال ۹۸) است را می‌توانیم با فروش اموال خود به همین میزان تأمین کنیم. به این ترتیب کمتر از ۲۰ درصد به منابع دولتی وابسته هستیم. البته چنین اقدامی نیازمند اخذ مجوز است.