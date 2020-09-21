۲۸۰ میلیارد تومان وام کرونایی در مازندران پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی ظهر دوشنبه در اولین جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و راه اجتماعی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار در جامعه و ادامه دادن راه شهدا طی سخنانی اظهار کرد: در بحث مشاغل خانگی اعتبارات با توجه به در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف با عدالت بین شهرستان‌ها توزیع شده است و در این راستا کیفیت طرح‌های معرفی شده و در ادامه منجر شده به اشتغال برای ما بسیار با اهمیت است.

مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل با اشاره به پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بیان کرد: با تلاش ادارات شهرستان‌ها و مسئولین مرتبط تا کنون بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه به صاحبان مشاغل طبق رسته‌های اعلام شده پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: بحث باشگاه کارآفرینان نوجوان طرح بسیار مهمی است و تأثیر بسزایی در تغییر نگرش دانش آموزان دارد که تا کنون در شهرستان‌های تنکابن و قائمشهر برگزار شده است و امیدواریم بتوانیم با تلاش ادارات شهرستانی در تمام استان برگزار کنیم.

کامران اصغری مدیرکل تعاون مازندران نیز با اشاره به ضرورت تقویت شفافیت در جامعه خاطر نشان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای را درخصوص ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری به تمامی مدیران و کارکنان این مجموعه در سطح کشور ابلاغ نمودند که این بخشنامه نقطه عطفی در ارتقای سلامت اداری در جامعه خواهد بود.

اصغری با اشاره به رونمایی از سامانه‌های شفافیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این سامانه گام بزرگی در جهت تحقق این وعده بر می‌دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تقدیر از زحمات همه کارکنان در ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف استان در زمان شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: اکثر اقدامات حمایتی دولت در زمان شیوع کرونا توسط مجموعه این وزارتخانه در سطح کشور ارائه گردیده و هنوز هم ادامه دارد، اما کارکنان خدوم این اداره کل در سطح استان با افتخار و بی وقفه مشغول انجام وظیفه و ارائه خدمت به مردم شریف استان بوده و هستند.

ضرورت استقرار میز خدمت الکترونیکی

وی با تأکید بر ضرورت استقرار میز خدمت الکترونیکی در این اداره کل خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه جامع روابط کار، بیمه بیکاری، سامانه جامع هوشمند تعاون و… از اقدامات مهم این وزارتخانه در سطح کشور می‌باشد که انجام خدمت و نظارت و پیگیری‌های لازم جهت ارائه خدمات الکترونیکی به جامعه هدف از طریق این سامانه‌ها علی رغم همه مشکلات ابتدای کار مورد تأکید است.

این مسئول با تأکید بر ضرورت دقت و تسریع در پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بیان کرد: با همکاری همه مسئولین تا کنون موفق به پرداخت بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سطح استان شده این و جایگاه خوبی را در سطح کشور از لحاظ پرداخت داریم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی تأکید کرد: هدف پول پاشی در استان را نداریم و انتظار داریم که در معرفی طرح‌ها کیفیت و میزان اشتغالزایی آن مورد توجه قرار گیرد تا از انحراف آن جلوگیری شود.

تأسیس مراکز مشاوره کارآفرینی ضروری است

وی تأسیس مراکز مشاوره کارآفرینی و مراکز نوآوری توسعه تعاون را در سطح شهرستانها ضروری دانست و افزود: ترویج فرهنگ کارآفرینی و تعاون در استان بویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار ضروری است و همه کارکنان باید در راستای این مهم تلاش مضاعفی انجام دهند چرا که ترویج این موارد به تحقق جهش تولید کمک شایانی خواهد کرد.

اصغری با تأکید بر ضرورت توسعه بخش تعاون، تشکیل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی و توجه به طرح روستا تعاون بیان کرد: ادارات شهرستانی ضمن توجه ویژه و پیگیری این موارد باید از ظرفیت بانک توسعه تعاون برای توسعه این بخش مهم در سطح استان استفاده نمایند.

شهرام ابراهیمیان مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل نیز در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف اداره کل طی سخنانی اظهار کرد: ۴۰۰ سرمایه و نیروی انسانی در این اداره کل در سطح استان مشغول ارائه خدمت به مردم شریف هستند.

وی افزود: در حوزه توسعه منابع انسانی باید با افتخار عرض کنم در سال جاری بیش از ۷۰ مورد صدور احکام ارتقا برای کارکنان داشته‌ایم.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: همواره به فکر رفاه همکاران در سطح استان بوده و هستیم و امیدواریم بتوانیم در صورت حمایت سازمان مدیریت و وزارت متبوع امسال نیز خدمات خوبی را به همکاران ارائه کنیم.

مدیر پشتیبانی اداره کل با اشاره به انجام اقدامات مطلوب و مهم در بحث فناوری اطلاعات اداره کل تصریح کرد: با همه کمبود اعتبارات تجهیزات خوبی را در حوزه فناوری اطلاعات فراهم کرده‌ایم و همواره بدنبال بهبود و بروزرسانی تجهیزات در سطح استان هستیم.

توسعه آموزش‌ها از طریق مجازی

وی با تأکید بر ضرورت توجه به برگزاری آموزش‌ها به شیوه مجازی افزود: به دنبال توسعه آموزش‌ها از طریق مجازی و در بستر اینترنت مانند جلسه امروز هستیم و برنامه ریزی لازم را نیز در این زمینه انجام داده‌ایم.

ابراهیمیان بیان کرد: همکاران در ستاد و ادارات شهرستانی باید در زمینه ورود اطلاعات به موقع و درست در سامانه برته پیگیری لازم را انجام دهند.

علی باقری مدیر امور تعاون اداره کل نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت بخش تعاون در سطح کشور و ضرورت توجه به راهبردهای توسعه بخش تعاون طی سخنانی اظهار داشت: توسعه شفافیت، توسعه نوآوری، توانمندی سازی تعاونی‌ها، توجه مالی به تعاونی‌ها، شبکه سازی و ایجاد شبکه‌های بازارچه مجازی و سامانه جامع هوشمند تعاون از راهبردهای مهم توسعه بخش تعاون می‌باشند که مورد تأکید اداره کل است.

وی افزود: در همین راستا طی تفاهم نامه منعقد شده با استانداری مازندران راه اندازی و فعال نمودن کمیته راهبردی توسعه بخش تعاون در سطح استان برنامه ریزی شده است و باید مورد توجه ویژه ادارات شهرستانی قرار گیرد.

مدیر امور تعاون اداره کل با اشاره به راه اندازی سامانه جامع هوشمند تعاون در سال گذشته خاطرنشان کرد: تمامی خدمات قابل ارائه در بخش تعاون، حتی برگزاری مجامع نیز از طریق این سامانه انجام خواهد شد و ضرورت دارد رؤسای ادارات و کارشناسان تعاون اقدامات ویژه ای را در راستای فعالیت و ورود اطلاعات همه تعاونی‌ها در این سامانه انجام دهند.