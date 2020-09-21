  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۵۶

اسماعیل هنیه:

هرگز از حق بازگشت آوارگان چشم پوشی نخواهیم کرد

هرگز از حق بازگشت آوارگان چشم پوشی نخواهیم کرد

رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی تأکید کرد: مقاومت هرگز از حق بازگشت آوارگان چشم پوشی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس با تعدادی از اعضای جنبش‌های اسلامی لبنان در بیروت دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، هنیه در جریان دیدار خود با اعضای جنبش‌های اسلامی در لبنان گفت: یکی از اهداف مهم تداوم محاصره غزه تحمیل برخی شروط به مقاومت است.

رئیس دفتر سیاسی حماس یادآور شد: از جمله شروطی که قصد دارند به ما تحمیل کنند، به رسمیت شناختن اسرائیل و کنار گذاشتن مقاومت است.

وی با بیان اینکه قدس، مسأله مهم تمامی امت اسلامی است، گفت: ما تحت هیچ شرایطی از حق بازگشت آوارگان نمی‌گذریم. اجازه نخواهیم داد تلاش‌ها برای نابودی مسأله آوارگان و حق بازگشت آنها به نتیجه برسد.

کد مطلب 5029340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها