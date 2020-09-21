به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اسلالوم قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در رده سنی آزاد از امروز به میزبانی رودخانه کرج آغاز شده است، بر این اساس مسابقات بخش خانم‌ها امروز و رقابت‌های بخش مردان نیز فردا برگزار می‌شود.

این سری از مسابقات در بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و یادبود شهیدان ضیا حسین‌زاده و جمشید موسی‌زاده برگزار شده و ۶۰ قایقران از استان‌های البرز، فارس، زنجان، گیلان، تهران، یزد، قزوین، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، خوزستان و مازندران دو ماده کایاک‌اسلالوم و کانواسلالوم با یکدیگر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات نفرات اعزامی هر استان بر اساس بخشنامه فدراسیون پزشکی ورزشی باید با در دست داشتن نتیجه تست PCR ویروس کرونا در محل حضور یابند و در غیر این صورت از حضور ورزشکار در مسابقه جلوگیری می‌شود.