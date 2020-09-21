حقوق کارکنان شهرداری و شهرداران استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجایی که نیروی انسانی در شهرداری‌ها عامل اصلی و تأثیرگذار در توسعه شهر، اداره مطلوب شهر، پاسخ به انتظارات مردم، تأمین درآمدهای پایدار و … محسوب می‌شود، لذا یکی از اولویت‌های اصلی حوزه کاری وزارت کشور سعی و تلاش برای رفع مشکلات چندین ساله منابع انسانی شهرداری‌ها بوده است.

وی در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شهرداری و شهرداران یادآور شد: دولت محترم در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۸ با افزایش ۳۰ درصدی فوق العاده جذب شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها موافقت کرد.

بردستانی افزود: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که با افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، شکاف میان حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی مجدداً افزایش یافته است.

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: از این رو با توجه به اهمیت موضوع، در انتهای سال ۹۸ پیشنهادهای جدید مبنی بر افزایش فوق العاده جذب، برقراری فوق العاده خاص و افزایش فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها توسط وزارت کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منعکس و این موضوعات پس از اقدامات کارشناسی به تأیید رسید.

وی اضافه کرد: به موجب مصوبه هیئت وزیران، اعتبار موردنیاز افزایش‌های موضوع این تصویب نامه از محل اعتبارات پیش بینی شده از محل منابع داخلی شهرداری‌های مربوط تأمین می‌شود.

بردستانی گفت: نقش مهم کارکنان شهرداری‌ها در توسعه و پیشرفت شهرها غیر قابل انکار است و امیدوار هستیم با بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران، شاهد تلاش بیشتر این عزیزان در راستای عمران و آبادانی و زیباسازی شهرهای استان باشیم.