مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا در ایلام به ۲۳۸ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۹ هزار و ۷۲۶ نفر خبر داد.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۰۸ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.

کریمیان بیان کرد: متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته سه مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا تا این لحظه ۲۳۸ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: از سه مورد فوتی، دو مورد مربوط به شهرستان ایلام و یک مورد مربوط به شهرستان دهلران است.