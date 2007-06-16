راه بسیار دشواری برای صعود به المپیک در پیش داریم / زمان برگزاری مسابقات غرب آسیا نامناسب است

رضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر این نکته افزود: ما درگروه اول با تیمهای چین ، اردن و فیلیپین هم گروه هستیم. به غیر از تیم فیلیپین که آنها هم در بسکتبال آسیا حرفهای بسیاری برای گفتن دارند و همیشه تیمهای غیرقابل پیش بینی و بسیار سرعتی راهی مسابقات می کنند، سه تیم چین، اردن و ایران درمسابقات المپیک آسیایی دوحه قطر در جمع 4 تیم برترحضورداشتند و همین امرگواه ادعای ماست.

وی اضافه کرد: چینی ها در بازیهای دوحه قطر قهرمان شدند و تیم اردن بعد ازتیم ملی ایران در جایگاه چهارم مسابقات قرار گرفت. اما به هر حال تیم ایران برای صعود به مرحله دوم باید با اقتدار مقابل تمامی تیمها قرار گیرد و مطمئن باشید که تیم ما حتی مقابل چین که به غول آسیا شهرت دارد، با اندیشه پیروزی گام به میدان خواهد گذاشت.

مشحون در ادامه در خصوص لغو مسابقات بسکتبال قهرمانی بزرگسالان غرب آسیا درسوریه افزود: متاسفانه این مسابقات 2 سال متوالی است که به دلیل عدم استقبال تیمهای منطقه غرب آسیا لغو می شود و من فکر می کنم دلیل اصلی آن زمان نامناسب برگزاری این مسابقات است. سال گذشته که قرار بود این بازیها درکشورمان برگزار شود، مسابقات را قبل از بازیهای دوحه قطر برنامه ریزی کردند و امسال نیز قبل از مسابقات مهمی چون جام ملتهای آسیا ( انتخابی ا لمپیک ) طبیعی است که تیمها برای آنکه شرایط و میزان آمادگی خود را به رقبای دیگر نشان ندهند، ترجیح می دهند به جای حضور در مسابقات بسکتبال قهرمانی بزرگسالان غرب آسیا در تورنمتهای خارجی حضور یابند. به نظر من مسوولین بسکتبال غرب آسیا بهتر از در این خصوص تصمیم جدی اتخاذ کنند و حداقل این بازیها را در سطح تیمهای ملی (ب ) کشورها برگزار نمایند.

مدیرتیمهای ملی درخاتمه در خصوص آغاز تمرینات تیم ملی گفت: بعد از آنکه ملی پوشان پنجشنبه هفته گذشته از اردوی صربستان به کشور بازگشتند به صلاحدید کادر فنی تیم ملی 48 ساعت استراحت کردند و از عصر امروز ( شنبه ) ساعت 18 تمرینات خود را با حضور 16 بازیکن در تالار بسکتبال آزادی تهران از سر خواهند گرفت. در نظر داریم تیم ملی بسکتبال را برای آمادگی هر چه بیشتر جهت حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا و همچنین انتخابی المپیک به تورنمنت جام ویلیام جونز نیز که از 10 تیردرکشور چین تایپه برگزار می شود ، اعزام کنیم .